Derde editie van Poperingse sprinttriatlon op 16 maart

Op zondag 16 maart is er de derde editie van de sprinttriatlon in Poperinge. Na het zwemmen in De Kouter is er vanaf 13.30 uur de fiets- en loopproef. “Het parcours is licht aangepast met een langere lus en een offroadpassage in het lopen”, vertelt sportpromotor Veerle Deruyck (33).

De triatlon in Poperinge is een sprinttriatlon. Dat betekent 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. “Het is een triatlon die toegankelijk is voor velen. Zowel voor recreanten, maar ook voor de doorwinterde triatleet in opbouw. Je kan zowel individueel als in trio deelnemen. Zwemmen is vanaf 9 uur in het sport- en recreatiezwembad De Kouter. Stel dat je 5 minuten zwemt, dan mag je exact om 13.35 uur beginnen aan het fietsgedeelte vanuit het jeugdcentrum”, legt Veerle Deruyck uit. “De vertrouwde, gezellige sfeer blijft, het parcours wordt wel wat aangepast. We hebben de slecht berijdbare Kerselaardreef uit het fietsparcours gehaald en trekken nu meer richting Vleteren. De lus is iets langer, waardoor er twee in plaats van drie toeren gereden worden. Ook het loopgedeelte kreeg een upgrade, met een offroad passage. Als de triatleten over de finish komen, dan zullen ze dankzij Star Tracking hun laatste meters in een filmpje opgestuurd krijgen.”

Hopen op droog weer

“We gaan het aantal van vorig jaar overschrijden met meer dan 200 deelnemers. We hopen uiteraard op droog weer”, zegt Veerle, die de triatlon sinds vorig jaar mee in goede banen leidt. “Je moet met veel rekening houden om een parcours uit te tekenen. De dag zelf zal het druk zijn, maar we kunnen weer rekenen op een mooi team aan medewerkers.”

Recreanten uit Poperinge en deelgemeenten betalen 25 euro inschrijving, recreanten buiten Poperinge 25 euro + een daglicentie van 18 euro. Atleten met licentie bij de triatlonfederatie betalen 25 euro. voor trio’s is het 36 euro per team + 7,50 euro per teamlid voor een daglicentie. Individueel deelnemen kan vanaf 16 jaar, als lid van een trio vanaf 12 jaar. (API)

Meer info: www.poperinge.be/triatlon-poperinge.