De Torhoutse atletiekclub verrast met titel op de interclub

Dit weekend mochten de verschillende West-Vlaamse atletiekclubs aantreden in de Interclub en de Beker van Vlaanderen. Houtland AC slaagde erin om kampioen te worden in de VAL Ere-afdeling en stijgt daarmee naar de First League ofwel de tweede nationale afdeling. “We waren vooral in de breedte heel erg sterk”, aldus trainer Andy Inghelbrecht.

Tot vorig jaar was er een aparte interclub voor mannen en vrouwen, maar de atletiekbond besliste het concept aan te passen en daardoor streden de mannen en de vrouwen voor het eerst samen voor de interclubpunten. Houtland AC was, samen met fusieclub FLAC, ingedeeld in de VAL Ere-afdeling en reisde met behoorlijk wat ambitie af naar Sint-Niklaas.

“We wisten dat we een degelijke ploeg hadden, maar op de titel hadden we niet echt gerekend”, zegt Inghelbrecht. “AV Toekomst was de torenhoge favoriet en zij gaven ook toe dat ze met ons niet echt rekening hadden gehouden. Ze keken meer naar Vlierzele en AC Waasland. Uiteindelijk hebben we als klein West-Vlaams clubje toch nog maar eens bewezen dat we goed bezig zijn en dat we heel wat kwaliteit in onze rangen hebben.”

Snel aan de leiding

“We stonden redelijk snel aan de leiding, maar rond de middag kwamen er een aantal proeven aan waarin we iets minder punten sprokkelden en zakten we terug naar de derde plaats. Daarna volgden echter een aantal van onze topnummers. Laura Ooghe won het verspringen, Tibe Delaere het hoogspringen, Aurèle Vandeputte de 1500m en Ward D’Hoore de 5000m, waardoor we terug de leiding namen.”

Voor de aflossingen, de traditionele afsluiters van de interclub, stond Houtland acht punten voor op AV Toekomst. “De aflossingen, vooral dan de 4x100m, is vaak een loterij en ik heb daar altijd wel wat schrik voor”, gaat Inghelbrecht verder. “Bij de wissels kan er al snel eens iets misgaan en dat kan grote gevolgen hebben voor het klassement. Gelukkig is ook tijdens de aflossingen alles vlot verlopen en uiteindelijk hebben we onze voorsprong op de concurrenten zelfs nog verder uitgebouwd en eindigden we met 291,5 punten tegenover 279,5 punten voor AV Toekomst.”

Vooral in de breedte heel sterk

“We waren vooral in de breedte heel sterk. Er zijn heel weinig nummers waarop we weinig punten hebben gehaald. Er zijn heel wat jonge talenten die aan het komen zijn en die bewezen ook al meteen hun waarde. Zo liep Yannick Delanghe, als scholier nota bene, naar de vierde plaats op de 400m in 50.69. We stijgen nu naar de tweede hoogste afdeling en ik denk wel dat we daar op onze plaats zullen zitten. Om met een gemengd team naar de hoogste afdeling te kunnen gaan, daarvoor hebben we zowel bij de mannen als de vrouwen een aantal echte topsprinters nodig. Maar laat ons nu maar eerst genieten van het succes dat we vandaag behaald hebben. Een onverwachte overwinning smaakt altijd dubbel zo zoet”, besluit hij.

In dezelfde afdeling slaagde FLAC erin om het behoud te garanderen. De fusieclub werd geplaagd door een aantal laattijdige afzeggingen en finishte uiteindelijk op een negende plaats.

In eerste landelijke werd Atletiek Zuid West heel knap tweede en stijgt zo naar de VAL Ere-afdeling. In tweede landelijke pakte MACW de titel en zij treden volgend jaar dan ook aan in de eerste landelijke afdeling.