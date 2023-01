De toekomst ziet er heel mooi uit: beste atleten uit de kustregio kijken uit naar grote indoorafspraken

Met het Vlaams kampioenschap staat zondag in Gent de eerste grote afspraak van het indoorseizoen op het menu. Met Manon Depuydt, Michael Obasuyi, Helena Ponette, Rendel Vermeulen en Rani Vincke telt de streek heel wat topatleten.

Wij blikken met hun coaches vooruit.

Manon Depuydt (25 jaar, Klemskerke)

Philip Gilson: “Na alle blessureleed van de voorbije drie jaar is Manon weer op de goeie weg. Begin januari liep ze 7”59 op de 60 meter. Ze is nog niet op haar oude niveau, maar de komende maanden willen we, met als eerste test dit VK, de snelheid aanscherpen om in de zomer op de 200 meter en 4×100 meter te focussen. Ja, een plekje bij de estafetteploeg zit in haar gedachten. Vorige zomer viel ze maar net uit de boot voor het EK, terwijl ze amper had kunnen trainen. Als Manon op haar best is, zal ze weer in die ploeg geraken.”

Michael Obasuyi (23 jaar, Oostende)

Patrick Himschoot: “Na de blessureproblemen van de voorbije twee jaar kende Michael eind december opnieuw wat pech, toen hij op training over een horde is gestruikeld en een scheurtje in een voetspier opliep. Daardoor ging hij niet mee op stage naar Tenerife, maar bleef hij thuis om te revalideren. Intussen is hij pijnvrij en kan hij weer trainen. Michael heeft zeker het talent om het ver te schoppen. Zijn grootste probleem is en blijft zijn grote blessuregevoeligheid. Dat moeten we eruit krijgen om de sprong te maken naar die Europese top, wat zeker mogelijk is. Alleen moet hij dan op regelmatige basis verder kunnen trainen. Met preventieve oefeningen van zijn kinesist proberen we zijn belastbaarheid geleidelijk op te drijven. Een proces van langere duur.”

Helena Ponette (22 jaar, Oostende)

Koen Bellemans: “Vorig jaar hebben we op training bij Helena, die bij mijn trainingsgroep in Leuven (waar ze geneeskunde studeert, red.) begeleid wordt, heel hard ingezet op kracht en looptechniek. Krachtoef-eningen deed ze minder graag, terwijl er door haar verleden op de langere afstand (800 meter, red.) looptechnisch nog veel progressiemarge was. Helena zit op dit moment op haar beste niveau van vorige zomer. Ik kijk enorm uit naar dit indoorseizoen en heb er een heel goed gevoel bij, al moeten de wedstrijden natuurlijk nog altijd gelopen worden. Er is natuurlijk de 4×400 meter-ploeg waarin ze een vaste stek verworven heeft, maar ook individueel heeft Helena grote ambities. Haar eerste doel is de limiet voor het EK indoor van begin maart te lopen. In de zomer wil ze naar het WK outdoor, ook individueel. Ik geloof echt dat ze daartoe in staat is. Ze heeft vorig jaar op het EK bewezen dat ze de mindset heeft om met de groten mee te doen.”

Rendel Vermeulen (19 jaar, Koksijde)

Philip Gilson: “Rendel is goed bezig, want enkele weken geleden verbeterde hij zijn persoonlijk record op de 200 meter tot 21”43. Hij loopt almaar sneller, is nog jong, technisch heel leergierig en iemand die nog een stuk sterker kan worden. Vanuit de federatie maken ze er werk van om een 4×100 meter-ploeg voor beloften samen te stellen. Dat moet voor Rendel een opstapje worden naar de Belgian Falcons, al zal hij dan nog een stukje sneller moeten lopen. Het zit zeker in zijn achterhoofd. Maar eerst ligt zijn focus deze winter op de 60 meter, met ook nog het BK 200 meter voor beloften. Op de 60 meter indoor moet hij nog sneller worden en heeft hij een goed uitgangspunt voor de komende zomer.”

Rani Vincke (22 jaar, Gistel)

Patrick Himschoot: “Ze is aan haar vierde jaar bij mij bezig en boekte al elk jaar een mooie progressie. Ook op vlak van topsportmentaliteit, zoals ik dat noem. Daar was wel nog wat werk aan. Ik denk dat we van Rani het laatste nog niet gezien hebben. Ook tijdens de voorbije stage op Tenerife merkte ik dat er nog marge opzit. Zonder blessure wordt het een mooi indoorseizoen voor haar. Het individuele EK wordt moeilijk, want de limiet van 7”24 is een straffe tijd. Outdoor zit Rani goed met de 4×100 meter-ploeg. Die meisjes zijn nog allemaal jong en kunnen alleen maar verbeteren. Ik geloof zelfs dat er de komende jaren geknokt zal moeten worden voor een plekje in de basisploeg. Dat is positief, want het verhoogt het niveau alleen maar.”

Michael Obasuyi: “Het kan zomaar zijn dat ik op het EK in Istanboel op het podium sta” Michael Obasuyi werd ooit vierde op het WK voor junioren (2018) en tweede op het EK voor beloften (2021). Kortom, de Oostendenaar met Nigeriaanse roots behoort tot de top van zijn generatie. In de zomer van 2021 mocht Obasuyi op zijn 21ste dan ook naar de Spelen in Tokio. De laatste twee jaar loert blessureleed echter voortdurend om de hoek. Ook nu weer. “Ongelukken gebeuren. Ik denk in februari met wedstrijden te kunnen herbeginnen. Het EK van begin maart is en blijft het absolute hoofddoel. Ik ben al geplaatst en heb nog een week of vijf om zo goed mogelijk in vorm te geraken en voor de prijzen mee te doen. Waar ik op Europees niveau momenteel sta? De finale is het minimum en als alles goed loopt en ik een van mijn beste races loop, kan het zomaar gebeuren dat ik op het podium eindig. Ja, daar mag ik van dromen. Ik kan de Europese top aan, daar ben ik van overtuigd. Naar dat niveau willen we de komende jaren toegroeien. Op vlak van blessurepreventie moet ik nog groeien. Ik moet nog meer kunnen trainen zonder geblesseerd te geraken. Maar we kijken vooruit.”

Helena Ponette: “Ik wil mijn limieten op de 400 meter ook individueel ontdekken” Helena Ponette (22) mag terugblikken op haar jaar van de doorbraak. De 400 meter-loopster liet fenomenale flitsen van klasse zien met de Belgian Cheetahs op het EK in München en studeert intussen duchtig voort in de geneeskunde aan de universiteit van Leuven. Haar trainer daar, Koen Bellemans, gelooft hard in de toekomst van de ietwat timide atlete uit het verre West-Vlaanderen. In 2023 staan voor Ponette het EK indoor in Istanboel (begin maart), de Universiade (eind juni) en het WK outdoor in Boedapest (eind augustus) op haar wenslijstje. Op het WK zal ze ongetwijfeld in actie komen met de 4×400 meter-estafetteploeg, maar voor zowel het EK als het WK kan de Oostendse zich individueel plaatsen. Daar gaat ze dan ook voor. “Ik zal me proberen te kwalificeren, maar op dit moment zie ik dit seizoen vooral als een proces om stapje per stapje verder te evolueren. Dan zien we wel waar het schip strandt. Ik kom uit een heel goed jaar en zal moeten bevestigen. Dat is nooit makkelijk, want de buitenwereld zal nu meer van me verwachten. Maar ik wil ook individueel mijn limieten ontdekken.”