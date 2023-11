De snelste meisjes wonen in Beselare: zussen Van Hollebeke en Betine Kesteloot winnen medailles op BK veldlopen

Drie medailles en een vijfde plaats in vier verschillende categorieën, dat was de mooie oogst van Fran, Fien en Febe Van Hollebeke en Betine Kesteloot op het BK veldlopen in Hulshout. De atletes van Flac Ieper komen allemaal uit Beselare.

Fran Van Hollebeke (14) is de oudste van het viertal. Ze loopt bij de tweedejaarscadetten. Zij kon voor de derde keer op rij Belgisch kampioen worden. Fran liep de 3.150 meter in 11 minuten en 29 seconden. Er finishten 69 atletes. Zilver was voor Léonie Henderieckx op één seconde, Elise Pletinck nam brons op vier tellen.

“De lastigste van mijn drie titels, maar ze doet ook het meeste deugd” – Fran Van Hollebeke

De voorbereiding naar het BK liep echter niet van een leien dakje. “Het was een groot doel dit jaar, maar ik werd ziek tijdens de aanloop naar het BK. Maandag stond ik op met 39 graden koorts en startte ik een antibioticakuur op. Tegen donderdag was het beter, maar vrijdag kende ik weer een dipje. Uiteindelijk kreeg ik zaterdag weer meer kleur, maar ik wist niet wat het zou geven. Ik heb tot het uiterste moeten gaan. Het was een zwaar parcours, maar ik vond het leuk. Uiteindelijk kon ik nipt de tweede voor blijven. Ik ben blij dat ik het tot een goed einde kon brengen, want ik beschikte niet over de krachten die ik normaal had. Het was de lastigste van de drie Belgische titels, maar ze doet ook het meeste deugd. Na het BK was het tijd om even rust in te bouwen en te recupereren van deze hectische week”, zegt Fran, die in het derde middelbaar van het College in Ieper, zit. “Eerder won ik ook al in Roeselare en Waregem. Ik hoop dat ik volgend jaar mijn vierde Belgische titel op rij kan behalen.” Het BK was ook de selectiecross voor het EK. “Ik ben nog te jong al mee te doen aan een EK, maar dit is wel een verre toekomstdroom.”

De medaillewinnaars werden bij Flac Ieper letterlijk in de bloemetjes gezet. © EF

Frans zus Fien is 12 jaar en zij haalde zilver bij de miniemen op een totaal van 77 finishers. Na 1.600 meter finishte ze slechts één seconde na winnares Chloë Van Weyenberg. “Ik ben heel tevreden. Mijn eindsprint is een van mijn sterktes en in tegenstelling tot Roeselare was ik nu wel meteen mee voorin. Het was een spannende strijd met de eerste en de derde. De derde Olivia Verbiest eindigde slechts één seconde na mij.”

Criterium

“In het begin struikelde ik bijna toen iemand me wilde voorsteken. Gelukkig kon ik recht blijven en verloor ik geen onnodige energie. Naast het lopen supporterde ik nog voor mijn zussen en voor Betine. De komende weken staat alles nog in het teken van het crosscriterium. Twee jaar geleden kon ik het criterium winnen. Er is nog het provinciaal kampioenschap voor eigen volk in Ieper en Vlaams kampioenschap. Het zijn soms verre verplaatsingen, maar gelukkig kunnen we altijd op mama en papa rekenen. Zonder hen zou het niet lukken”, aldus Fien, die atletiek vroeger combineerde met turnen. “Nu doe ik enkel nog demo bij We Gym Together in Geluwe en Wervik. Ik geef ook les aan de kleuters”, geeft de leerlinge van het eerste middelbaar in het Lyceum in Ieper nog mee.

Supertrots

Ook hun jongste zus Febe (9) deed een gooi naar een podiumplek bij de pupillen. “Ze werd vierde of vijfde, het is niet helemaal duidelijk”, zegt papa Ben Van Hollebeke. “Febe struikelde over de eerste registratiebalk en intussen kon er nog een andere loopster haar voorbij. Sowieso mag ook zij weer terugblikken op een mooie wedstrijd. We zijn apetrots op alle drie.”

Tevreden met brons

Naast de familie Van Hollebeke mocht ook de familie Kesteloot uit het heksendorp feestvieren. Betine Kesteloot (13) liep bij de eerstejaarscadetten naar een bronzen plak. Betine liep 3.150 meter in 12 minuten. “Het was de eerste keer dat ik meer dan drie kilometer liep tijdens een veldloop”, vertelt de leerlinge van het tweede middelbaar in het Lyceum van Ieper. “Het is al drie jaar op rij dat ik brons haal. Dit keer was het op een modderig en superlastig parcours. Ik ben tevreden met brons, maar mocht het later op het seizoen geweest zijn, zat er misschien een tweede plaats in. Traditioneel is het BK pas in februari. Dan is het de laatste cross van het seizoen en kan je er volledig naartoe werken.”

Betine is al zes jaar lid van Flac Ieper. “Ik train drie à vier keer per week. De zussen Van Hollebeke zijn goeie vriendinnen en trainingsmaatjes. In de zomer loop ik ook op de piste en ik combineer atletiek met de Chiro in Beselare”, aldus Betine, die uit een sportief nest komt. “De sportieve microbe kregen we mee van onze ouders en we krijgen ook alle kansen om onze favoriete sport te beoefenen.”