“De ontlading was groot toen ik over de meet kwam”: Lombardsijdenaar Reinbert Van Acker provinciaal kampioen op de korte cross

Op het PK veldlopen in Ieper won de 25-jarige Reinbert Van Acker van MACW Nieuwpoort de korte cross van 2.700 meter. Hij finishte in 9 minuten en 19 seconden en deed zo één plaats beter dan vorig jaar.

Reinbert doet al sinds jonge leeftijd aan atletiek. “Ik denk dat ik op mijn zevende begonnen ben”, vertelt Reinbert, die in het dagelijks leven aan de slag is als IT-consultant. “In de zomer loop ik op de piste en in de winterperiode kan je me terugvinden in de veld -en stratenlopen. Deze winter was mijn hoofddoel het PK veldlopen in Ieper. Vorig jaar werd ik er tweede en nu ging ik voor de overwinning op de korte cross. Het was een mooi parcours met enkele stevige modderstroken. Ik zorgde ervoor dat ik de wedstrijd kon controleren en nog wat overhield op het einde. Het liep volgens plan in tijdens de laatste lus kon ik mijn concurrent Ebbe Vanneste afschudden. Hij finishte tien seconden na mij.”

Grote ontlading

“Het was een grote ontlading toen ik als eerste over de meet kwam. Ik moest daags voordien de corrida in eigen dorp Lombardsijde overslaan. Ik wilde alles op het PK zetten en het is dan fijn dat ik ervoor beloond werd.” De volgende afspraak is zondag, op zijn verjaardag. “Ik kan mezelf een mooi cadeau schenken. Er is dan de korte cross in Veurne, georganiseerd door de MACW-afdeling van Veurne. Ik ken het parcours vanbuiten”, lacht Reinbert.

Pisteseizoen

“Later ga ik misschien nog één veldloop betwisten. Daarna volgt een skireis en zal ik opbouwen richting het pisteseizoen. Op de piste wil ik mijn besttijden op de 800, 1.500 en 3.000 aanscherpen. Op de 800 meter wil ik richting de 1’54”, nu zit ik daar twee seconden boven”, aldus Reinbert, die ongeveer zes keer per week loopt. “Mijn trainster is Sandra Stals. Ik ben blij dat ik zo goed als blessurevrij ben, want vorig jaar sukkelde ik met een vervelende achillespeesblessure. Meestal loop ik alleen, soms loop ik samen met mijn kameraad Wout Logier.” (API)