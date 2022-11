Davy Stieperaere wil in Valencia pr op de marathon verbeteren: “Denk dat ik nog iets sneller kan dan in Rotterdam”

Davy Stieperaere (37) is een bekende naam in de West-Vlaamse atletiekwereld. De Wevelgemnaar won eerder dit jaar nog de marathon in Torhout en wil zondag in Valencia zijn eigen record (2u.26’56”) scherper stellen. “Ik denk dat het haalbaar is.”

Davy Stieperaere groeide op in Varsenare, maar woont sinds 2012 in Wevelgem met zijn vriendin Lies Derudder, ook een fervente loopster. Intussen is het al 21 jaar geleden dat de teamleader bij LVD de passie voor de atletieksport ontdekte.

“Wat ik mijn strafste prestatie in al die tijd vind? Neem dan toch maar de marathon van Torhout in juni van dit jaar, omwille van de extreme warmte. Ik heb die dag verschrikkelijk afgezien, maar kon de wedstrijd winnen. Na afloop moest ik naar de dopingcontrole. Omdat ik heel veel vocht had verloren, heeft het langer geduurd om in het potje te plassen dan om mijn marathon te lopen. Toch was ik enorm blij dat ik in Torhout kon winnen, want enkele jaren geleden won ik daar al eens de 10 km. De Nacht van Vlaanderen is en blijft toch een grote naam.”

Dit weekend staat Stieperaere in Valencia aan de start van zijn zesde marathon. “Ik liep er ook nog drie tijdens corona op eigen houtje met vrienden, maar die tel ik niet mee. Ik liep al twee keer in Valencia, in Rotterdam en in Eindhoven. In Eindhoven haalde ik in oktober de finish niet door een verrekking in de kuit. In april liep ik in Rotterdam wel een pr van 2u.26’56”, maar met de trainingen die ik de laatste tijd afwerkte, denk ik dat het haalbaar is om nog wat sneller te gaan. Maar alles hangt af van de wedstrijd en de omstandigheden. Afwachten dus. Voor mij is Valencia toch wel een erg speciale plaats. Het is daar dat ik mijn eerste marathon liep. Het zou mooi zijn als ik er mijn record kan lopen.”

“Ik denk dat het haalbaar is om nog wat sneller te gaan dan mijn 2u.26’ in Rotterdam”

Stieperaere haspelde trainingsweken tot 115km af. “Dat is een nieuw record voor mij. In vergelijking met anderen is dat misschien niet zoveel, maar ik doe ook veel wedstrijden. Een lange duurloop kan er voor mij gerust eens bij, maar twee keer per dag trainen, dat hoeft dan weer niet. Tijdens de week train ik ’s avonds na het werk, in het weekend proberen we de duurlopen af te haspelen. Het is een beetje plannen en schikken, maar het lukt wel.” Stieperaere is een echte wedstrijdloper. “Ik denk dat ik er mijn lichaam aan gewoon gemaakt heb. Acht jaar haalde ik zo’n 70 wedstrijden, wat wel heel veel is. Andere jaren zit ik tussen de 40 en 50. Intussen zal ik toch al zo’n 1.000 wedstrijden in mijn leven gelopen hebben.”

Stieperaere reist niet alleen naar Spanje af. Vriendin Lies wilde eerst ook deelnemen, maar raakte geblesseerd en zal nu haar partner langs het parcours aanmoedigen. “Kurt Vallé, één van mijn trainingsmakkers, staat eveneens aan de start.” Ook van de partij: trainer en schoonvader Geert Deruddere, die zelf een pr van 2u.18’ op de marathon heeft. “Neen, daar plaagt hij me niet mee”, lacht Stieperaere. “Geert is daar redelijk bescheiden in en loopt er niet graag mee te koop. Ik lach daar wel eens mee. De marathon is de enige afstand waarop ik een beetje in zijn buurt lijk te geraken, want op de halve marathon (1u.02’, red.) en de 10km heeft hij veel snellere looptijden staan.”

En de toekomst? Lopen natuurlijk. Of wat had u gedacht? “Ik heb de smaak van de marathons te pakken gekregen”, glimlacht Stieperaere. “Oké, ik moet meer trainen, maar ik heb een leuke trainingsgroep met Kurt Vallé en Carlos Coysman. We hebben elkaar naar een hoger niveau gebracht.”

Kurt Vallé: “Voel me precies bevrijd”

Ook Stieperaeres trainingspartner Kurt Vallé (41) start in Valencia. Een verrassing, want de Moorselenaar onderging in maart een operatie aan de patellapees. “Na anderhalf jaar gesukkel was dat de enige oplossing”, vertelt de atleet van AVR. “In januari had ik me al ingeschreven voor Valencia, alleen sprak men na de operatie van een revalidatie van vier tot zes maanden. Ik had de marathon al uit mijn hoofd gezet.”

Het herstel vlotte echter veel beter dan verwacht. “Na een goeie maand zat ik alweer op de fiets en heb ik de smaak van het fietsen te pakken gekregen. Eind juni volgde groen licht om weer te lopen, een stuk vroeger dan voorzien. In september ben ik serieuzer beginnen te trainen, omdat ik het plan had om in Valencia voor Davy’s vrouw Lies te hazen. Maar ik voelde meteen dat ik vrij vlot liep. En terwijl Lies geblesseerd uitviel, merkte ik op training dat ik ook de intensievere prikkels goed verdroeg. Ik heb wel niet de volumes van vroeger gehaald. Mijn zwaarste weken bleven beperkt tot 90 loopkilometers, maar in de halve marathon in Ploegsteert verpulverde ik mijn persoonlijk record met een minuut. Alle tijden tonen aan dat ik goed in vorm ben.”

Vallé liep tijdens corona een eigen marathon in 2u.40’ en zette vorig jaar in Eindhoven een gelijkaardige eindtijd neer. “Maar voor deze marathon plak ik er geen tijd op. Ik weet vanwaar ik kom. Een goeie tijd wil ik neerzetten, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik ga starten aan een tempo tussen 3’45” en 3’48” per kilometer. Maar of mijn droomtijd erin zit, zullen we dan wel zien. Ik voel me bevrijd en ben vooral heel blij dat ik aan de start van deze prachtige marathon mag staan.”