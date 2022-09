Dapalo viert veertigjarig bestaan: “Met elke maand een activiteit”

Atletiekvereniging Dapalo Dadizele bestaat veertig jaar. Die verjaardag wordt het ganse jaar gevierd, met iedere maand een activiteit. Het officiële feest vond op zondag 11 september plaats. Na een gezellige dauwloop genoot een honderdtal leden en sympathisanten van een receptie en een feestmaaltijd. In den Ommeganck kon men ook spelenderwijs de geschiedenis van de atletiekclub ontdekken.

Met 280 leden doet Dapalo Dadizele het nog altijd heel erg goed. De coronacrisis had net zoals bij vele andere sportverenigingen een invloed op het ledenaantal, maar Dapalo houdt erg goed stand. “Zaterdag organiseerden we een opendeurdag voor de allerkleinsten. Er waren toch een zestigtal aanwezigen. We zien de toekomst rooskleurig in”, aldus voorzitster Dorine Desmet. Bij Dapalo wordt het veertigjarig bestaan uitgebreid gevierd. Niet enkel zondag was er heel wat te doen in de omgeving van het gemeenschapscentrum den Ommeganck. “Toen we 35 jaar bestonden vierden we een ganse week, nu organiseren we elke maand wel iets om onze vereniging in de kijker te zetten.” Zo was er bijvoorbeeld al een Valentijnsloop en organiseerde Dapalo een stratenloop in Slypskapelle. “Volgende maandag pakken we uit met onze herfstcross in Moorslede, in november plannen we iets rond Halloween.” (BF)