Daiselrun viert 10-jarig bestaan met nieuw parcours

Op zaterdag 5 maart viert de Daiselrun, de loopwedstrijd georganiseerd door Dapalo Dadizele, haar tiende verjaardag. Dat vieren de organisatoren met een vernieuwd parcours en naast de jeugdreeksen twee nieuwe afstanden. “Een mooi parcours langs Slypse wegen”, aldus de organisatoren.

Atletiekvereniging Dapalo Dadizele bestaat veertig jaar. Dat wordt dit jaar gevierd met allerlei activiteiten. Zo was er reeds een Valentijnstraining en vond er in januari een oefencross plaats in park Mariënstede.

Op zaterdag 5 maart staat er al een volgend evenement op het programma. Dan is er in Slypskapelle ook een verjaardagseditie van de Daiselrun. “Het is onze tiende editie. Aanvankelijk ging de wedstrijd in Dadizele door, maar de voorbije jaren vonden we onze stek in Slypskapelle. Het is nu de derde keer dat we de wedstrijd daar laten plaatsvinden. We beschikken er met D’Oude Schole over de ideale accommodatie om een dergelijk evenement te organiseren”, aldus Davy Stieperaere van de organisatie.

Eerste uitdaging

Speciaal voor die verjaardagseditie werd er een nieuw parcours uitgewerkt. “We starten natuurlijk met de jeugdreeksen en hopen heel wat jongeren te mogen verwelkomen.

Om 14.45 uur is er een wedstrijd over zes kilometer, ideaal voor start-to-runners die zich willen wagen aan een eerste uitdaging van het nieuwe jaar.” Deelnemers leggen een aanloopronde af alvorens een grote ronde af te leggen. Omstreeks 15.30 uur start de hoofdwedstrijd over 12,5 kilometer. De deelnemers leggen hierbij drie keer de grote ronde af. Het parcours loopt voortdurend langs Slypse wegen.

“De ideale omgeving om een mooie loopwedstrijd uit te tekenen. De Daiselrun is ook de eerste stratenloop in 2022 in onze provincie.” Inschrijven kan vooraf via de website van Dapalo, maar ook de dag zelf kan je aanschuiven aan de inschrijvingstafel. Na de wedstrijd maken de deelnemers kans op een mooie prijs tijdens de tombola. (BF)

Meer info: www.dapalo.be.