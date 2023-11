Course du souvenir is aan 41ste editie toe

Wat ooit begon als een sportieve uitdaging tussen een 70-tal vrienden, groeide uit tot een internationaal evenement waar zelfs de grootste atleten elkaar aantreffen. De ‘Course du souvenir’, die lopers langs de historische sites van Ploegsteert brengt, is ondertussen toe aan een 41ste editie.

Op 11 november, de dag dat de wapens definitief zwegen, verzamelen meer dan 2.000 sportievelingen om één van de verschillende afstanden te overbruggen. De allerkleinsten kunnen zich uitleven op een traject van 1 kilometer. Voor de gemotiveerde lopers zijn dan weer een parcours van zowel 8 als 21 kilometer uitgestippeld. Het traject brengt de atleten over zowel asfalt als over onverharde wegen. Een passage voorbij het Plugstreet Memorial is de apotheose van elke afstand.