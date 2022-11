Club Brugge Foundation organiseert Basecamp Run

Op zondag 27 november 2022 organiseert de Club Brugge Foundation de ‘Basecamp Run’, een unieke belevingsloop rond en dwars doorheen het oefencomplex van Club Brugge in Westkapelle.

Fans krijgen die dag de eerste keer sinds de opening in 2019 mogelijkheid om in waves (iedere kwartier een nieuwe wave) tussen 11u00 en 14u00 een tocht van 1891m te lopen of wandelen op eigen tempo. Het parcours brengt hen langs verschillende unieke zones van ons oefencomplex, zoals de kleedkamers, de fitnesshall, de perszaal, de oefenvelden… Op verschillende plaatsen wordt er extra uitleg geven over het dagelijks functioneren van het Basecamp van Club Brugge.

Tickets kosten in voorverkoop online €10 en alle opbrengsten zijn ten voordele van het goede doel: de verschillende sociale projecten van onze Foundation. Alle deelnemers krijgen een uniek geschenk van Club Brugge Foundation op het einde. Alle info en inschrijvingen kan je terugvinden op www.clubbruggefoundation.be & tickets via https://www.eventbrite.be/e/tickets-club-brugge-foundation-basecamp-run-446670091267.