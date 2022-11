Club Brugge Foundation Basecamp Run levert 5.000 euro op

Zondag had de Club Brugge Foundation Basecamp Run plaats. Een unieke belevingsloop rond en door het oefencomplex van Club in Westkapelle ten voordele van het goede doel.

Wie dat wenste kon het parcours van 1.891 meter wandelen of lopen en dit doorheen enkele bijzondere plaatsen van het hypermoderne oefencomplex die anders niet toegankelijk zijn. Het parcours bracht de deelnemers langs de kleedkamer, de fitness, de indoorhall, de kantoren van de coaches en de trainingsvelden. Er was tevens een aangepaste route uitgestippeld voor mensen in een rolstoel of mensen die niet in staat waren om trappen te doen.

“Finaal kwamen er van 11 uur tot 14 uur maar liefst 557 Clubfans en sympathisanten langs om het oefencomplex van Club Brugge te ontdekken”, klinkt Peter Gheysen, head of foundation. “Ondanks de weeromstandigheden waren alle deelnemers onder de indruk van het Basecamp. Dit evenement leverde een mooie 5.000 euro op ten voordele van de sportief-sociale projecten van Club Brugge Foundation. Wij blikken als organisatie alvast zeer tevreden terug.” (ACR)