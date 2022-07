Chloé Van Elslande (14) rijft de medailles aaneen: “Handicap houdt me niet tegen om voor mijn dromen te gaan”

Enkele schuchtere, eerste stapjes op de atletiekpiste van het EAH Le Bizet waren de vonken die Chloé Van Elslande (14) nodig had om een vat vol passie tot ontploffing te brengen. De tiener rijgt de medailles aaneen en kon recent zelfs deelnemen met het Paralympics Team Belgium in Finland. “Mijn handicap heeft me nog nooit tegengehouden om volop te gaan voor mijn dromen”, klinkt het bij de pittige atlete.

Gymnastiek, zwemmen en zelfs paardrijden. Chloé schuwde nooit de sportieve prestaties ondanks haar fysieke handicap. “Ze werd geboren met een beperking aan haar linkerarm, waardoor ze wat problemen had met haar evenwicht”, vertelt een trotse papa Jean-Michel.

“Om die evenwichtsstoornissen tegen te gaan, begon ze met turnen en zwemmen. Daar was het reeds duidelijk dat ze een erg competitieve ingesteldheid had en zichzelf voortdurend uitdaagde. Later kwam daar nog paardrijden bij, maar pas toen haar vriendinnen vroegen of ze mee wilde gaan lopen, kwam er een echte klik bij Chloé.”

De jongedame ontdekte de sport die haar bijna letterlijk vleugels zou geven. “Eerst ging ze rennen op de piste van Le Bizet, waar haar vastberadenheid al snel opviel”, gaat de papa verder. “Ze werd uitgenodigd om enkele tests te doen in Moeskroen, waar ze zich bijna meteen op haar plaats voelde. Chloé kreeg een vaste plek in het ESAM, het Handisport team van JSMC Moeskroen en kon zich op die manier volledig ontplooien.”

“De Belgische competitie lonkte en Chloé slaagde er ook daar in haar stempel te drukken. Toen ze 12 jaar oud was, nam ze voor het eerst deel aan de Handicross Cup in Brussel en ze keerde meteen terug naar huis met een gouden medaille. Het jaar daarop, na haar 13de verjaardag, deed ze het nog eens over. Het was de eerste keer dat de organisatie ook atleten uit de Handisport divisie liet deelnemen, iets wat Chloé zich dus duidelijk geen twee keer liet zeggen.”

“Begin 2022 nam ze dan deel aan de Belgische kampioenschappen in Gent, waar zowel validen als personen met een beperking samen de wedstrijden liepen.”

Van eerste naar derde

De echte pluim op de hoed volgde enkele weken later. “We kregen een telefoontje met de melding dat Chloé ons land mocht vertegenwoordigen in Finland, tijdens het EPYG, het European Para Youth Game”, glundert Jean-Michel.

“Ze verscheen er aan de start van de 100 en 400 meter, waar ze telkens als eerste over de finish kwam. Helaas werd er ook met de handicap rekening gehouden, waarna ze via een puntentelling werd teruggebracht tot een derde plaats. Het was een beslissing die even bitter smaakte, maar uiteindelijk kon ze wel terugkeren naar België met twee bronzen medailles.”

(SR)