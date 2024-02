Chiara Dhont is een opkomend talent in het kogelstoten: “Explosief, snel en technisch”

Chiara Dhont uit Assebroek werd Vlaams indoorkampioen kogelstoten en bracht haar persoonlijk record bij de cadetten van 14m33 op 14m37. Ze is hiermee de derde Belgische ooit in haar categorie. “Dat is op twee centimeter van de nummer twee. Ik hoop nog hoger te kunnen op die ranglijst.”

Met haar nieuw record nadert Chiara Dhont (Houtland AC) tot op 32 cm van het nationaal record van EYOF-kampioene Nafy Thiam (niet Nafi, red.) Niet zo evident met een kogel van drie kilogram voor iemand van 14 jaar. “Op het einde net voor mijn worp begin ik stilaan met het doordraaien. De glijtechniek. Met rotatie wil de trainer nog wachten omdat mijn draai bij het discuswerpen nog niet zo goed is.” Verder is Chiara met een gestalte van 1m60 enorm explosief en is ze voor haar leeftijd snel en technisch. Volgens haar trainer is ze in staat om zowel indoor als outdoor het Belgisch record te verbeteren.

Beste trainer

Tot op heden behaalde Chiara in vijf disciplines op verschillende kampioenschappen een medaille. Zo liep ze op het PK naar brons in de sprint (60 meter in 8”26). Haar persoonlijke records in discus- en speerwerpen zijn respectievelijk 32m90 en 31m02. Chiara begon met atletiek bij Olympic Brugge. “Daar zag Chantal Maus dat ik aanleg had voor het kogelstoten. Ik trok daarna naar Flac Oostkamp, bij Werner Cabooter om uiteindelijk bij Jordy Beernaert van Houtland te komen, waarmee ik een goede band heb. We zien hem als beste trainer kogelstoten en discuswerpen in ons land. Zonder een goede trainer krijg je geen goede atleten.”

Perspectieven

Chiara traint in Torhout met de kogel en in sprint. Het speerwerpen is in Gent, met een U18-selectie op een federale training van de Vlaamse Atletiekliga. “Met de speer ben ik goed, maar het kogelstoten doe ik nog beter. Het geniet dan ook mijn voorkeur”, vindt de Brugse atlete die aan het VHSI in Sint-Michiels de richting sport volgt. Ze is nu nog een jaar cadet. Het voordeel is dat bij de scholieren het gewicht van de kogel hetzelfde is. “Dit biedt dus zeker perspectieven voor de toekomst.” (ACR)