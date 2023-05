Céline Roelens is terug van weggeweest: “Ik zal altijd blijven lopen”

Begin mei stond voor de verschillende atletiekteams de traditionele interclub op het programma. Hermes Club Oostende trok naar Tielt en deed het in de tweede landelijke afdeling uitstekend. Ze finishten tweede na het oppermachtige MACW. Bij het analyseren van de uitslagen sprong de naam van Céline Roelens meteen in het oog. De Oostendse atlete was een aantal jaar volledig uit beeld verdwenen, maar met 2.19.43 en een derde plaats op de 800m maakte ze een meer dan geslaagd wederoptreden.

Céline is een bekende naam in de West-Vlaamse atletiekwereld. Tijdens haar jeugdjaren werd snel duidelijk dat ze over heel wat talent beschikte en uiteindelijk bleek de 800 m haar bijzonder goed te liggen. In de kleuren van Hermes werd ze op die afstand maar liefst vier keer Belgisch kampioene indoor, drie keer Vlaams kampioene outdoor en haalde ze nog een aantal andere nationale en Vlaamse medailles. Met een chrono van 2.10.41, gelopen in 2019, heeft ze bovendien ook een heel mooi persoonlijk record achter haar naam staan. In 2020 werkte ze nog een volledig competitieseizoen af, maar daarna werd het stil rond haar. “Daar zijn een aantal redenen voor. Enerzijds kreeg ik af te rekenen met een chronische ontsteking van de achillespees. Daarnaast was er natuurlijk ook corona en tenslotte heb ik eigenlijk gewoon besloten om me volledig te gaan concentreren op mijn studies geneeskunde. Ik was tevreden met wat ik op atletiekvlak al had bereikt. Ik wist wel dat ik nog een stuk sneller kon lopen dan 2.10, maar om echt iets te kunnen betekenen op internationaal vlak moet je al snel 2.00 of 2.01 gaan lopen. Ik wist dat dit er voor mij gewoon niet in zat. Het klinkt misschien wat bruut, maar ik heb rationeel die afweging gemaakt.”

Geamuseerd

“Ik ben wel altijd minstens vijf keer per week kwalitatief blijven trainen, want ik doe het nog altijd enorm graag. De liefde voor de atletiek is nog altijd groot en ik wil nog heel lang lopen. Toen de club me een tijdje geleden vroeg of ik het niet zag zitten om deel te nemen aan de interclub, heb ik niet lang getwijfeld. De vorm was behoorlijk goed en dat zag je ook op de wedstrijd. Met een tijd van 2.19.43 ben ik heel erg tevreden. Ik heb me ook enorm geamuseerd tijdens die wedstrijd.” (GD)