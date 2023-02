Celine Dewulf Rotsaert trekt naar BK veldlopen: “Hoe langer de afstanden, hoe liever ik het heb”

Celine Dewulf Rotsaert uit Oostkerke trekt zondag naar Brussel voor het BK veldlopen. De atlete van ABAV in Brugge hoopt bij de scholieren op een plaats bij de eerste tien. “Vorig jaar werd ik bij mijn debuut als een eerstejaars vijftiende. Nu wil ik het beter doen.”

Celine Dewulf Rotsaert is 16 jaar. Het parcours van het BK zondag in het Park van Laken is haar niet vreemd. “Het is met kleine heuveltjes. Dat ligt mij wel. Hopelijk blijft het droog, want in de modder gaat het voor mij moeilijker”, vertelt ze.

Celine deed voorheen aan toestelturnen. Omwille van de coronacrisis kon dat voor een periode niet en zocht ze iets anders om haar conditie te onderhouden. In haar school SASK in Sint-Kruis kwam ze als eerste uit een looptest en zo sloot ze zich aan bij ABAV, waar ze wordt begeleid door Filip Rondelée en ze meer op de langere afstanden mikt. “Ik focus mij nu vooral op de 5 en de 10 kilometer. De uithouding is er. De snelheid iets minder”, vindt de jonge atlete van zichzelf. “Hoe langer de afstanden, hoe liever ik het heb.”

Progressie

In Damme- Brugge- Damme eindigde Celine vorig jaar als tweede dame. De straatlopen komen er straks weer aan. Eerst is er zondag het BK veldlopen in Brussel of de laatste manche van de CrossCup. Aan dat veldloopcriterium nam Celine niet deel. Ze liep wel het provinciaal kampioenschap waar ze na 3,5 km derde werd na Fran Vandeputte en Lotte Minnebo. “Ik deed nog andere crossen, met onder andere een eerste plaats in Poperinge en een derde plaats in Ieper. Ik kan dus terugblikken op een knap seizoen waarin ik toch progressie heb gemaakt.”

Uithouding

Op het BK mikt Celine op een plaats in top tien. “Ik ga de lat niet te hoog leggen. Mocht het niet lukken zal ik dan minder ontgoocheld zijn. Er kan altijd iets misgaan of ik kan een mindere dag hebben. Ik ben de voorbije weken goed aan het trainen. Om mij conditioneel en qua uithouding beter te maken ga ik ook zwemmen en fietsen.” (ACR)