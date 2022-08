Carline Deseyn aan start van 40ste dwars door Grijsloke: “Het beestje in mij is nog altijd niet getemd”

Zaterdag staat de 40ste editie van Dwars Door Grijsloke op het programma. Sinds 1981 vindt elk jaar op de laatste zaterdag van augustus deze loopklassieker plaats. Voor de Deerlijkse Carline Deseyn (55) zal dit haar 27ste deelname zijn. “En ik ben nog altijd ambitieus”, klinkt het.

Een van de meest spraakmakende namen op de deelnemerslijst is ongetwijfeld Carline Deseyn die pas op haar 16de voor het eerst kennis maakte met de loopsport. “Dat was voor een weddenschap met mijn vader die ongeveer gelijktijdig met deze mooie sport begon”, vertelt Carline. “Bij de eerste editie van Dwars Door Grijsloke was hij er al bij. Voor mij was dit een jaar later. Toen was ik helemaal nog niet gedreven. Ik had toen nog nooit gehoord van een atletiekclub. Ik begon pas echt de smaak te pakken te krijgen nadat ik mijn eerste kind op de wereld zette. Toen pas kwamen er ook prestaties. Ik herinner me nog dat ik in 1990 ook deelnam aan Dwars Door Grijsloke. Ik leverde een barslechte prestatie af. Wat bleek: ik was zwanger van mijn tweede, wat ik toen nog niet wist.”

Tempo

“Ik was onmiddellijk verknocht aan het langere werk. Aanvankelijk ontwikkelde ik een tempo van om en bij de 13,5 km/u. Toen ik het trainingsvolume opdreef ging het sneller. Ik sloot mij bij AV Olsene aan, een onderafdeling van KAA Gent. Daar leerde ik ook op de piste trainen. Maar mijn besttijd van op de marathon was voor de periode dat ik op de piste liep. In 1996 liet ik in Beernem 3u.02”54 noteren. Dat is tot op heden mijn persoonlijk record.” Carline leverde heel wat mooie prestaties op de 42,195 kilometer. “In 2010 won ik de Flanders Field Marathon in 3u.04 op mijn 44ste. Vier weken later kwam misschien wel het hoogtepunt van mijn carrière.”

“Op het Belgisch Kampioenschap in Brussel behaalde ik goud ‘Alle Categorieën’. Dat was een van mijn mooiste momenten. Aan de Guldensporen Marathon die startte in Kortrijk of Kuurne, met aankomst in Brugge, nam ik 11 keer deel. Die klassieker kon ik één keer op mijn naam schrijven in 2007. Dat was mijn favoriete wedstrijd, één rechte lijn. Later werd dit AV Molenland waar ik onder de vleugels van Luc Carron trainde. Tot vorig jaar.”

Een mens is pas in evenwicht als ook lichaam en geest dat zijn

Carline kreeg ook een late roeping als sport- en relaxmasseuse. “Masseren is voor mij een heel dankbaar gegeven. Iemand een fijn gevoel geven geeft mezelf ook een fijn gevoel. Elke massage op zich is boeiend en aangenaam. Ik laat me steeds leiden door mijn gevoel en intuïtie en daardoor is elke massage verschillend. Noem het inderdaad een late roeping. Ik had als fervent afstandsloopster al jarenlang een grote fascinatie voor het menselijk lichaam en de functies van de spieren, pezen, gewrichten, die samenwerken en er voor zorgen dat iemand zich kan voortbewegen. Vermits ik als competitieloopster regelmatig vertoefde bij een kinesist of osteopaat nam mijn interesse alleen maar toe, ik wou over alles het fijne weten.” Door tijdsgebrek bleef het echter bij fascinatie. “Ik had een job, een gezin, mijn sport… Tot ik in 2014 plots werd geconfronteerd met een ernstige botfractuur die me gedurende 6 maanden weghield van sport en werk. Later zou blijken dat deze periode mijn leven een andere wending gaf. Niets is toeval…“

Massages

“Het is in die periode dat ik me heb ingeschreven voor de opleiding massagetherapeut aan het Centrum voor Avondonderwijs in Gent. Ik had het geluk een kinesist-osteopaat als docent te hebben. Ik slaagde vlot voor het examen en schreef me onmiddellijk in voor de opleiding sportmassage, omdat die materie voor mij persoonlijk heel boeiend was. Ik oefende de praktijk op mijn loopmakkers en merkte dat geen enkel lichaam op dezelfde manier reageerde, het was aan mij om de handelingen aan te passen aan de persoon in kwestie. Met ook dit diploma op zak ben ik in bijberoep gestart onder de naam Equilibra, wat zoveel betekent als het brengen van evenwicht. Nu is dit ondertussen mijn hoofdberoep geworden. Een mens kan pas in evenwicht zijn als zijn lichaam en geest dat ook zijn, als zijn denken en voelen dat ook zijn, als er balans is tussen gezonde stress en ontspanning. Er volgden sindsdien heel wat modules als aanvulling op de massagepraktijken, die mijn kennis en ervaring verruimen, en de massages alleen maar beter maken.”

Zaterdag staat Carline aan de start van de 12 kilometer van Dwars Door Grijsloke. “Ik ben in de archieven gedoken… goed voor een paar uren amusement op zolder”, glundert de afstandsloopster. “Ik heb 26 uitslagen teruggevonden waar ik aan deelnam. Mijn laatste was in 2017. Toen volgden blessures en corona. Ik ben nog steeds ambitieus. Het beestje in mij is nog niet getemd. Er een tijd opplakken is moeilijk omdat ik nog zelden dat parcours afhaspel. Vroeger was ik daar op regelmatige basis terug te vinden met mijn vader en Marc Waelkens waar we soms duurlopen van 36 kilometer aflegden. Mijn vader liep maar liefst 101 marathons in zijn carrière!”

“Ik heb trouwens geen idee van de tegenstand. Maar ik ga eruit halen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik heb er alvast zin in. Ik ben nu een jaar zonder blessures na 10 jaar altijd wel iets.”

“Nu maak ik stilaan weer wat progressie. Een goeie halve marathon lopen staat ook nog op mijn lijstje en heimelijk droom ik van nog een volledige marathon”, besluit Carline Deseyn. (ELD)