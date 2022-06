Caaap Triatlon Duatlon lokt 1.200 atleten naar Kortrijk

De 17de editie van de Caaap Triatlon Duatlon Kortrijk is rond 10.30 uur gestart met droog weer. Eerder vielen er enkele fikse buien.

Al vroeg waren er tientallen mensen op de baan om een plaatsje te zoeken op het parcours. Intussen haalden de deelnemers hun rugnummer op in het stadhuis waar het team klaar stond.

Ook de begeleiders van de duatlon tekenden vroeg present. “We hebben het parcours enkele keren afgereden om zeker te zijn dat alle nadar, borden en oversteekplaatsen correct en veilig zijn opgesteld en genoeg seingevers aanwezig waren. Alles voor de veiligheid”, luidt het.

Katrien, Kimberly en Ann wilden graag op de foto met medeorganisator Michaël Vannieuwenhuyze, sportfunctionaris van Stad Harelbeke. Ook de kleien Tyziano en Frederik Vandendriessche prijken op de foto. “Hij werd vorige keer derde”, zegt Katrien. “Al onze mannen doen mee: ook Cedric Callewaert en Carlos Coysman en wij komen elke keer mee voor hen. We zijn de trouwste supporters”, pikt Ann in. “Het doet deugd dat er al vroeg supporters komen opdagen en de atleten te steunen. Er zijn 250 deelnemers aan de duatlon en dat is voorlopig een record. We zijn ook tevreden dat de grote renbuien gestopt zijn”, weet Michaël.

Het traject voor de duatlon is 6 kilometer lopen, 44 kilometer fietsen en 3 kilometer lopen. Voor de triatleten is dat 1.000 meter zwemmen gevolgd door 44 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Triatleet Mathieu Beyls kwam met Leon, Steffi en Ann supporteren voor de zus van Steffi en zijn schoonbroer Jonathan Devolder. Zelf doet hij mee aan de triatlon in de namiddag “Ik doe mee met Aqua Protect”, zegt Mathieu die al 2 jaar meedoet. “Ik train elke week alle disciplines. Tijdens het lopen, fietsen en het zwemmen werken de spieren totaal anders, dat vraagt training. Ik heb wel geen podiumambities en doe mee voor het plezier en de ontspanning. Het is ook een mooi parcours dwars door de stad.”

De winnaar bij het duatlon is Thibault Desmet die ver vooruit aankwam. Het is niet toevallig de regerende wereldkampioen. Leuk detail; vlak voor de aankomst nam Thibault de tijd om zijn vriendin een zoen te geven.