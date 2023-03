Brugge gastheer voor nationaal kampioenschap atletiek

Het BK atletiek gaat dit jaar door in Brugge. Dat heeft de Vlaamse Atletiekliga bekendgemaakt op zijn website.

In principe is het Koning Boudewijnstadion in Brussel de vaste locatie voor het BK atletiek, maar net als in 2022 strooien concerten ook nu weer roet in het eten van de atletiekbond. Vorig jaar week het BK daarom uit naar Gent, dit jaar is Brugge aan de beurt.

Het BK valt dit jaar later dan normaal en meer bepaald op 29 en 30 juli. Dat is een gevolg van het late WK in Boedapest van 19 tot 27 augustus. Het internationale slot voor de nationale kampioenschappen schuift automatisch mee op, waardoor het BK ook nu weer de wedstrijd van de laatste kans op kwalificatie wordt.