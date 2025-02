Broers Dekie pakken medaille op VK atletiek

Onlangs stond het Vlaams kampioenschap indoor atletiek op het programma. AV Molenland trok met een beperkte delegatie richting de Gentse Topsporthal, maar keerde wel met twee medailles terug huiswaarts. Daarvoor zorgden de broers Tiago en Telmo Dekie, die respectievelijk zilver en brons haalden op de 400 m in hun leeftijdscategorie. Tiago klokte 50”54 en Telmo 53”87.

Tiago en Telmo waren op het Vlaams kampioenschap niet aan hun proefstuk toe, want de afgelopen jaren haalden ze al vaker mooie prestaties op nationaal niveau.

Tiago (16) heeft al een Belgische, een Vlaamse en talloze provinciale titels op zak. Zijn twee jaar jongere broer Telmo (14) heeft al twee bronzen Vlaamse medailles in zijn kast liggen. Beiden zijn gespecialiseerd in de 400 m en zetten daarmee de familietraditie verder, want ook hun vader was een goeie kwartmijler. Toch zijn de broers een buitenbeentje in de atletieksport, want beiden voetballen ook nog eens op interprovinciaal niveau bij KM Torhout. “Tijdens de winter is het voetbal onze hoofdbezigheid”, zegt Tiago. “We pikken slechts sporadisch een atletiektraining mee. Pas na de voetbalcompetitie trainen we samen met onze coach Matthew Bouckhuyt en onze trainingsgroep intensiever voor atletiek.”

Voetbal of atletiek?

“Het was voor ons dan ook moeilijk in te schatten welk niveau we zouden halen op het Vlaams kampioenschap tegenover de atleten die volledig focussen op atletiek”, voegt Telmo toe. Hoewel ze er vaak over worden aangesproken, is de keuze voor de een of andere sport nog totaal niet aan de orde. “De afwisseling van het voetbal en het lopen, maakt het voor mij heel leuk en ik merk ook dat het werkt. Ik wil ook nog niet kiezen. Soms vind ik het wel vreemd dat ik nog steeds op dit niveau kan meedraaien, zonder volledig voor atletiek te gaan”, zegt Tiago.

Fysiek zijn er heel wat gelijkenissen tussen de broers, en sportief bewandelen ze ook dezelfde weg.

Maar zijn er ook verschillen? “Ik denk dat Tiago nog net iets beter tot het uiterste kan gaan dan ikzelf en op mentaal vlak is hij ook heel erg sterk”, zegt Telmo.

“Dat klopt inderdaad. Telmo gaat veel sneller twijfelen en een verkoudheid of een pijntje kan hem soms helemaal uit zijn lood slaan. Bovendien weet je bij hem nooit wat je kan verwachten. De ene week kan hij een absolute topprestatie leveren en de week erna een complete offday hebben”, antwoordt Tiago. “Jij bent inderdaad constanter, maar die wisselvalligheid is er bij mij toch ook al een beetje uit”, pikt Telmo lachend in.

“We zijn wel alletwee heel sterke finishers op de 400 m. Dat is een sterk punt dat we gemeenschappelijk hebben. Vanuit een verloren positie kunnen we op het einde van de wedstrijd nog terugslaan. Dat bleek ook op het Vlaams kampioenschap”, aldus Telmo. En wat zijn de verdere doelstellingen voor deze winter? “Een medaille op het Belgisch kampioenschap”, zeggen ze in koor. (GD)