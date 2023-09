Brik Depont verrast op stratenloop: “Als kleinste tussen de grote beren”

In de stratenloop van anderhalve kilometer in Ledegem verbaasde de twaalfjarige Brik Depont de aanwezige toeschouwers om als kleinste atleet als 4de te finishen.

“Het was eigenlijk grappig om te zien. Ik stond als kleinste deelnemer tussen al die grote beren aan de startlijn. Ik had eigenlijk geen verwachtingen waar ook te eindigen. Maar vanaf het startschot liep ik met veel grinta mijn wedstrijd tussen al die grotere en volwassen atleten.”

“Als kleinste van het deelnemersveld werd ik ook fel aangemoedigd door de vrienden en de toeschouwers. Ik bleef vlot volgen en in de eindsprint finishte ik als vierde, terwijl mijn clubmakker Jonas Lagrou won voor Gino Tallieu en Alex Cossement. Ik was heel blij met mijn prestatie en zelfs trainer Willy Ligneel was sterk onder de indruk van mijn prestatie!”, opent de guitige Brik zijn relaas over de wedstrijd.

Voor de sfeer

“Eigenlijk loop ik slechts af en toe een stratenloop voor de sfeer. Als tweedejaars miniem ben ik nog een beetje op zoek naar de discipline waarin ik het beste presteer. De prestaties waar ik de voorbije maanden het meest trots op ben zijn: 3m74 in het kogelstoten op de meeting in Tielt, 13m90 in het speerwerpen in Zwevegem en 3m22 in het verspringen in Izegem.”

“Weet je, ik amuseer mij echt met atletiek! Ik verzorg ook een beetje mijn imago, want ik sport altijd met een flashy bril. Maar voor de foto zet ik die toch even af, zodat mijn schoolvrienden mij zullen herkennen als ik in KW/De Weekbode sta”, aldus de leerling STEM-technieken van het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie.

Veldloopseizoen

“De zomermeetings lopen nu op hun einde. Eind september staat wel nog een meeting van de Beker van Vlaanderen in Roeselare op het programma. Daar wil ik mij nog eens van mijn beste kant laten zien. Maar met de start van het nieuwe schooljaar doen we het in september toch wat rustiger aan op training om ons vervolgens stilaan voor te bereiden om het veldloopseizoen met als eerste afspraak de Crosscup Relays in Berlare. Die estafettewedstrijden vind ik ook altijd heel prettig. Er heerst daar altijd veel sfeer. En iedereen maar supporteren voor eigen club. Tof, maar nu nog eventjes de muziekinstallatie loeihard voor mijn andere hobby: breakdance!” knipoogt Brik. (FD)