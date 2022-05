Blanche Decorte maakt zich op voor Special Olympics Belgium: “Ik kijk hier reikhalzend naar uit”

Na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie keren de Special Olympics Belgium (SOB), de Nationale Spelen voor atleten met een verstandelijke beperking, terug naar het terrein. De 38e editie van het toernooi start op 25 mei en eindigt op 28 mei. Plaats van gebeuren: Louvain-La-Neuve. Een van de deelnemers is Blanche Decorte uit Wervik die zal deelnemen voor de Hoge Kouter uit Kortrijk.

BuSO De Hoge Kouter is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die een aangepast aanbod heeft voor leerlingen tussen 13 en 21 jaar. Blanche Decorte neemt al voor de zesde keer deel voor haar school. “Vroeger had ik ook al deelgenomen aan atletiek op Special Olympics Belgium”, vertelt de 20-jarige Blanche.

Goud in Abu Dhabi

“Ik was aangesloten bij FLAC Wervik, maar ik voelde mij daar niet goed in de groep. Daar nam ik deel aan de 100 en 400 meter, de horden, het hoog en verspringen, het kogelstoten en het discuswerpen. Maar ik kwam tot de conclusie dat turnen me beter ligt. Voorafgaand aan mijn periode atletiek had ik al eens geproefd van het turnen. Nu ben ik reeds terug vijf jaar bezig. Ik neem deel aan wedstrijden, waardoor ik al veel medailles kon winnen. Zo won ik in Abu Dhabi in 2019 op de Spelen goud allround. Daar moest ik het opnemen tegen sterke Chinese meisjes.”

“Dit gaat nu mijn laatste deelname zijn via mijn school. Dit is dus een beetje een speciale editie voor mij. Gelukkig gaat het nu wel door na een onderbreking van twee jaar. Ik kijk hier enorm naar uit. Hier ben ik toch wel ook een beetje nerveus voor hoor.”

Blanche kan rekenen op Heidi Vanhaverbeke, opvoedster in de Hoge Kouter. “Er is een heel goede klik met haar. Dit moet ook wel, mocht er iets misgaan, dan kan ik op haar rekenen. Ik neem deel aan de balk, grond, brug met ongelijke leggers en de sprong. Ik ga alvast mijn uiterste best doen. Hopelijk lukt het.”

Vertrouwen

“Woensdag vertrekken we reeds richting Louvain-La-Neuve”, pikt de Wevelgemse Heidi Vanhaverbeke in. “Daar gaan we meelopen met de vlam. Blanche zal de enige vrouw zijn van school. Voor mij is het de eerste keer dat ik mee ga. Ik ben heel blij dat dit met Blanche is. Ik ben heel fier dat ik dit met haar mag doen. We hebben een heel goeie band en vertrouwen elkaar. We laten het nu op ons afkomen.”

“Dit is mijn laatste jaar op school”, zegt Blanche ten slotte. “Ik heb reeds werk gevonden. Ik heb er een stageperiode opzitten bij Delta Light, en ik mag er blijven. Dat maakt me heel gelukkig”, besluit de goedlachse Blanche. (ELD)