Bijna vijfduizend lopers verwacht voor Dwars door Brugge

Op zondag 7 mei staat met ENGIE Dwars door Brugge een van de oudste en mooiste stadslopen van het land op de kalender. De 42ste editie van deze oerklassieker pakt opnieuw uit met een prachtig stadsparcours van 15 km. Ook een 5 km en een Kids Run van 1 km maken deel uit van het programma. Er worden zowat 5000 deelnemers aan de start verwacht. Online inschrijven kan nog tot en met zaterdag, zondag ter plaatse inschrijven is ook mogelijk.

De start van de 15 km wordt om 11.00 uur gegeven op het plein onder de Balkonrotonde, nabij het station kant Sint-Michiels. Het parcours kronkelt vervolgens door hartje Brugge langs bekende straten en pleinen als ‘t Zand, de Steenstraat, de Grote Markt, de Burg, de Rozenhoedkaai en de Dijver. Voor het tweede jaar op rij lopen de deelnemers ook door het prachtige Minnewaterpark. De finish ligt op domein Ter Groene Poorte in de Spoorwegstraat, niet zo ver van de start.

De deelnemers aan de 5 km beginnen om 10.15 uur nabij het Begijnhof in de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, ter hoogte van het Minnewater. Net als de lopers van de 15 km finishen ook zij op de campus Ter Groene Poorte. Wie inschrijft voor de 5 km kan er ook voor kiezen om de afstand in duo af te leggen, in het gezelschap van een partner, vriend of collega. Tijdens de CM-Duorun mag je dat samen lopen heel letterlijk nemen, want de lopers van elk duo zijn aan elkaar verbonden met een buddyline. Vorig jaar stond dit concept voor het eerst op het programma van ENGIE Dwars door Brugge en ook deze editie belooft die CM-Duorun weer voor veel plezante en hartelijke reacties te zorgen. Speciaal voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is er de Kids Run. Op een traject van 1 km mogen zij zich zondag al eerste uitleven. Het startschot voor hen weerklinkt om 9.45 uur.

Prachtig decor

Franky Demon, schepen van Sport Brugge: “Het moment van de waarheid komt dichterbij. Ondertussen zijn bijna 5.000 mensen ingeschreven voor Dwars door Brugge en dat kan ik in mijn bevoegdheid alleen maar toejuichen. Onder dat aantal ook de 130 mensen die zich inschreven voor ons traject ‘Op naar Dwars door Brugge’. In samenwerking met de studenten van Howest stoomde onze Sportdienst een ruime groep klaar van mensen die Dwars door Brugge als een uitdaging zagen, onder wie ook diabetici, g-sporters, medewerkers van het Concertgebouw en een grote groep kinderen. Dwars door Brugge is een loopevent voor iedereen, van getrainde atleten tot ‘Start 2 Runners’, van jong tot oud. Het grote aantal deelnemers laat bovendien zien dat Dwars door Brugge thuis is in onze stad. Onze historische binnenstad biedt een prachtig decor voor deze wedstrijd en zorgt voor een sfeer die je nergens anders proeft.”

Dwars door Brugge is na de 10 Miles de Charleroi (12 maart) en de Knokke Run (1 mei) de derde manche van de Running Tour 2023. Nadien volgen nog stadslopen in Gent (21 mei), Tessenderlo (10 juli), Namen (10 september), Mechelen (24 september) en Hasselt (8 oktober). Online inschrijven voor Dwars door Brugge kan nog tot en met zaterdag 6 mei. Lopers kunnen zich op zondagochtend 7 mei ook nog ter plekke inschrijven in Brugge. (ACR)

www.engierunningtour.be