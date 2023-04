Beryl Otieno loopt binnenkort marathon in Londen

Op zondag 16 april is er de marathon in Rotterdam. Beryl Otieno kiest een week later voor die in Londen en daar heeft de atlete van Olympic Brugge een goede reden voor. Ze neemt namelijk deel aan de Abbott World Marathon Majors, met de zes grootste marathons ter wereld. “Ik heb er vertrouwen in dat ik opnieuw een mooie tijd kan neerzetten.”

Berlijn, Boston, New York en Chicago heeft ze reeds achter de rug. De vijfde wordt dus Londen op zondag 23 april. “Daar probeer ik mij te kwalificeren voor de zesde, in Tokio volgend jaar. Ik hoop op een mooie tijd. De voorbije winter was ik vaak ziek en heb ik niet echt op snelheid kunnen trainen en deed ik duurlopen. Maar ik ben positief dat het goed komt.”

Beryl hoopt in Londen in haar leeftijdscategorie onder de 3u.30’ te finishen. “Mocht het ergens tussen 3u.20’ en 3u.25 zijn, zal ik meer dan tevreden zijn. Ondertussen heb ik mij bij de dames plus 45 ook kunnen kwalificeren voor het WK marathon in Chicago, op 8 oktober. Daar krijg ik een tweede kans op een scherpe tijd die dan voldoende is om in Tokio mee te doen.”

De Brugse atlete werkt bij Familiezorg en geeft als initiator atletiek bij OB training aan de pupillen en de miniemen. Haar persoonlijke besttijd op de marathon is 3 u. 14’. Dat was in 2015. “Voor de uitbraak van de pandemie liep ik mooie tijden. Erna verliep het wat stroever. Mijn lichaam was moe, ik was af en toe eens ziek en kreeg niet voldoende de tijd om te recupereren om aan een marathon deel te nemen of ervoor te trainen.”

Ultralopen

“Nu voel ik mij goed en ik heb er vertrouwen in dat ik opnieuw een mooie tijd kan neerzetten. Na Chicago en Tokio was het mijn bedoeling om naar het triatlon over te stappen. Het fietsen blijft echter te gevaarlijk, daarom ga ik misschien voor het ultralopen of kies ik voor de korte afstanden en probeer ik snel te lopen”, besluit Beryl Otieno.

(ACR)