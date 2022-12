Benne Santens (KAVR): “Records scherper stellen”

Het gezin Santens is een sportief nest, dus trok de 10-jarige Benne in het spoor van zus Fran naar de jeugdtrainingen van KAVR op het stedelijk sportstadion.

“Ik heb graag iets te doen: ik fiets graag, ik rijd met de mountainbike, ik doe al enkele jaren tumbling bij Elastika. Daarnaast volg ik muziekschool en leer piano spelen. Ik ben dol op Urbanus, zijn muziek, sketches en strips. Ik imiteer hem wel eens. In het weekend trek ik naar de jeugdbeweging KSA. Vorig jaar ben ik dan ook meegegaan met mijn zus Fran naar de jeugdtrainingen van KAVR en het beviel mij best”, start Benne Santens.

“Weet je, mijn eerste competitiewedstrijd was de CrossCup in 2021. Heel veel regen en nog veel meer modder! Ik was onherkenbaar aan de finish. Ik weet echt niet meer de hoeveelste ik was, maar ik vond het toch we leuk. Dit jaar stond ik weer aan de start. Het was weer slecht weer. Ik eindigde als 20ste op 41 deelnemers bij de pupillen 2012”, aldus de jongen van het vijfde leerjaar van De Vlieger in Rumbeke.

“Ik doe ook vaak mee aan jeugdmeetings. Ik vind vooral de aflossingswedstrijd met de estafetteploeg heel leuk. Ons record staat op 2’22”14 op de 4 x 200 meter. Begin volgend jaar gaan wij met de club nog enkele keren naar Gent. Ik kan dan meestal aan twee individuele nummers en de aflossingswedstrijd deelnemen. Mijn PR op de 60 meter indoor staat op 10”16, maar de voorbije zomer liep ik ook al 9”55 op een meeting van de Rubens Cup. Ik hou wel van de spurtnummers en het verspringen. Ik wil graag in deze twee disciplines mijn persoonlijke records scherper stellen. Later zou ik graag triatlon doen!”

Maar tot slot wil de jongen met de lange paardenstaart iets kwijt: “Mijn haar is zo lang omdat ik aan het sparen ben voor Think Pink. Ik doe mee aan ‘Geef om Haar’. Dankzij deze staarten kunnen vrouwen en mannen met borstkanker die het financieel moeilijk hebben, steun krijgen bij de aankoop van een pruik of een trendy mutsje!”

(FD)