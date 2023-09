Belgisch goud voor Lonneke Callens

Dit weekend werd in Gentbrugge het Belgisch kampioenschap atletiek voor cadetten en scholieren afgewerkt. Bij de cadetten meisjes snelde Lonneke Callens op de 300 meter horden naar goud in een toptijd van 44”97. Daarmee pakte de Wingense atlete haar tweede belangrijke titel van het seizoen. Drie weken eerder kroonde ze zich ook al tot Vlaams kampioene op datzelfde nummer.

Gezonde stress

Lonneke Callens was niet de uitgesproken favoriete voor de titel, maar een kampioenschap is iets bijzonders en niet te vergelijken met een gewone atletiekmeeting. Er komt heel veel bij kijken en naast de fysieke paraatheid, wordt ook de mentale sterkte van de atleten op de proef gesteld. “Op het mentale vlak heb ik een grote stap voorwaarts gezet”, aldus Lonneke. “Ik heb nog steeds wat gezonde stress, maar ik geloof meer in mijn eigen kunnen.” Dat bewees ze trouwens in de finale toen een van de favorieten in de baan naast haar over een horde struikelde. “Ik zag wat erg gebeurde, maar liet me daardoor niet uit mijn lood slaan. Ik bleef gefocust en in mijn eigen ritme.”

Bij de laatste bocht had de Wingense atlete al een mooie voorsprong bij elkaar gelopen en stormde ze autoritair af op goud. “Ik werd in augustus ook al Vlaams kampioene, maar deze titel schat ik toch nog een heel stuk hoger in. De tegenstand was sterker en we moesten bovendien twee dagen na elkaar lopen”, vertelt ze.

Clubrecord

Als klap op de vuurpijl verbeterde ze met 44”97 het 27 jaar oude clubrecord van Marieke De Visschere (45”54). “Daar aasde ik al een tijdje op. Ik ben blij dat het mij uiteindelijk gelukt is. Ik heb nooit van zo’n seizoen durven dromen. Naarmate het seizoen vorderde, kregen die dromen meer en meer vorm. Mijn ouders en trainer Matthew spelen een grote rol. Matthew kan me goed motiveren en hij weet perfect wat ik kan. Zijn tips waren heel waardevol”, besluit Lonneke. (GD)