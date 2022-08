Belgian Rockets sprinten naar zesde plaats

Na de Belgian Falcons zijn ook hun vrouwelijke collega’s, de Belgian Rockets zondag zesde geworden in de finale van de 4×100 meter. Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke (uit Gistel) en Rani Rosius finishten in 43.98.

Het goud in het slotnummer van de EK atletiek ging in 42.34 naar de Duitsers Alexandra Burghardt, Lia Mayer, Gina Lückenkemper en Rebekka Haase. Polen werd in 42.61 tweede, voor Italië (42.84), Spanje (43.03) en Nederland (43.03). De Britse titelverdedigers haalden de finish niet en ook voor de Françaises was het na een foute stokwissel afgelopen.