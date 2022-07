Beach Run in Oostende met 240 deelnemers: Zege voor Eva Soetemans en Jasper Vitse

Zondagavond werd in Oostende, met start en aankomst op het sportstrand, de Beach Run gelopen. Het sportief event met 240 deelnemers was tegelijk de vijfde manche van het Movement Running Criterium én de zesde wedstrijd van het Loopcriterium van de Kust 2022.

Na de jeugdloop op het strand met een 40-tal kinderen stonden twee prestatielopen op het programma: 5 en 10 km, met start op het hard zand tegen de waterlijn. Er moest gelopen worden tot het keerpunt ter hoogte van Vayamundo in Mariakerke. De deelnemers aan de 10 km moesten deze afstand twee keer afleggen, een zware wedstrijd!

Op de 5 km liep de Oostendse, Axana D’Heedene, als eerste over de streep, voor Daphne Geselle (Oostende) en Fien Goes (Middelkerke). Ewoud Vandorpe uit Oostende was andermaal de beste bij de heren. Hij won voor Sander Verstraete (Langemark) en Olivier Weerbrouck (Oostende).

Op de 10 km zorgde veterane Eva Soetemans (Grimbergen) voor de verrassing. Ze finishte in 37’47”, meer dan twee minuten sneller dan Elly Kerstens (Turnhout) en de favoriete, Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge. Jasper Vitse, eindwinnaar van het Loopcriterium van de Kust 2019 uit Bredene, was de snelste op de 10 km bij de heren. Hij won in 31’57”, een vijftal seconden rapper dan Alexander Diaz Rodriguez (Brugge) en Oostendenaar Emile Vervaecke.

De zesde manche van het Movement Running Criterium wordt de Hermesloop op 26 augustus. De zevende wedstrijd van het Loopcriterium van de Kust volgt op vrijdag 29 juli, de 10,5 km van Wenduine.