Basisschool Sint-Franciscus organiseert run voor jong en oud

Basisschool Sint-Franciscus organiseerde een loopevenement voor leerlingen, ouders en familie. Met iets meer dan 600 lopers aan de start was het een waar succes. De deelnemers liepen geen gewoon parcours; ze trotseerden gebouwen, auto’s, sluipnetten en andere obstakels. Het parcours was 3 km lang, liefhebbers konden het parcours meerdere keren aflopen.

Het was de tweede editie van de loopwedstrijd. De eerste editie vond 4 jaar geleden plaats, onder impuls van de turnleerkrachten. “De LO leraren organiseerden eerst een hindernissenparcours voor de leerlingen doorheen de campus. Daarna gingen we met de school een stapje verder door onze eerste SFI Run te organiseren”, aldus leerkracht van het 5e leerjaar Bert Mylle. “Door corona hebben we deze editie wat moeten uitstellen, nu was het net als bij de Olympische Spelen om de 4 jaar.” Bert was samen met turnleraar Pieter Buseyne hoofdorganisator van de run. Achter de schermen was er ook een werkgroep om alles voor te bereiden.

De deelnemers kregen een inkijk in het schoolgebouw en andere gebouwen van de stad. Zo bezochten ze tijdens het lopen ook de bibliotheek, het jeugdhuis Den Couter en ze passeerden het Burggraaf Frimoutpark. Het parcours telde ook verschillende obstakels. “De obstakels op school bestonden vooral uit trappen, banken, stoelen… Buiten waren er iets grotere obstakels. Er was een vrachtwagen, verschillende oude auto’s waar men door moest lopen, een nadardoolhof en sluipnetten”, verklaart hij.

© (Foto GF)

Speelpleinwerking

Het evenement bracht ook wat geld op. Meester Bert legt uit dat de winst naar de speelpleinwerking van de school gaat. “Met de winst proberen we altijd iets te doen in functie van bewegen. De vorige keer hebben we met de opbrengst het freerunningparcours gedeeltelijk aangelegd, zo kunnen we het bewegen bevorderen op school.”

Ook schepen van Sport, Klaas Verbeke, was aanwezig. Hij opende het evenement met een speech en vond het een geslaagd evenement: “de sfeer vandaag is fantastisch, het team is zeer enthousiast en dat typeert de school. Als ze iets doen, doen ze het goed. Het is niet toevallig dat er zoveel volk naartoe kwam.”

Volgens de schepen is het een van de ambities van het stadsbestuur om mensen zo veel mogelijk te laten bewegen, competitief en recreatief. “Als wij mooie evenementen als deze kunnen ondersteunen, dan doen we dat zeker. Het belangrijkste is dat de mensen een aangename beleving hebben.” De school kon rekenen op heel wat sponsors om er een geslaagde editie van te maken. Het is alvast uitkijken naar de volgende run.