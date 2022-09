Basisschool Horizon organiseert 15de editie van De Nacht

Twee jaar lang moest stedelijke basisschool De Horizon een streep trekken door de leuke loopwedstrijd De Nacht. Maar op vrijdag 7 oktober is het eindelijk weer van dat. De opbrengst gaat naar de algemene werking van de school en uitstapjes. “De laatste keer dat de loop kon plaatsvinden, strikten we 500 deelnemers.”

Zoals iedere basisschool spant ook het schoolteam van De Horizon zich in om het onderwijs zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. “Heel wat instanties bieden een rijk educatief programma aan ter aanvulling of illustratie van het dagelijks klasgebeuren. We denken hierbij onder meer aan de diensten van culturele centra, kinderboerderijen, Horizon Educatief, beroepenbeurzen, sessies relationele opvoeding, schoolreizen of openluchtklassen”, zegt directeur An Ameloot.

Financiële uitsluiting

“Als gevolg van de invoering van de maximumfactuur staat de deelname aan dergelijke activiteiten onder druk. Anderzijds wil de school niet blind zijn voor het feit dat deze betalende activiteiten worden doorgerekend aan ouders, waardoor de kans op financiële uitsluiting reëel is.”

Ouders van winnende klas, winnen gratis schooljaar uitstapjes

“De school koos ervoor om de regelgeving als een opportuniteit te zien en de schoolkosten verder dan verplicht in te perken zonder daarbij op de kwaliteit en de hoeveelheid van schooluitstappen in te boeten”, vervolgt de directeur. “Een benefietloop werd in 2008 boven de doopvont gehouden. Het kreeg de naam ‘De Nacht’. VIP-kaarten werden vooraf verkocht en de opbrengst verdeeld over de klassen in functie van de resultaten van een estafetteloop. Een kaart geeft recht op een consumptie tijdens de loop en een gelopen ronde op een deel van de opbrengst. De ouders van de winnende klas winnen een ‘gratis’ schooljaar wat betreft de uitstapjes. Het restant levert vaak nog kortingen van 6 tot 84 euro op voor alle overige klassen.” Het peterschap wordt uitgeoefend door de schepen voor Onderwijs Michel Vincke (Vooruit).

Praktisch

Vorig jaar dienden de organisatoren de loop in extremis te annuleren door een corona-uitbraak, in 2020 waren soortgelijke activiteiten niet mogelijk door de heersende pandemie. Op vrijdag 7 oktober vanaf 17.20 uur is het wel weer prijs, voor de vijftiende keer intussen. “We dromen van minstens evenveel succes. De laatste keer, in 2019, waren er toch 500 deelnemers. We hopen evenveel mensen te mogen verwelkomen. Aan de manier waarop naar deze activiteit wordt toegeleefd, heeft het er alle schijn van dat wij andermaal afstevenen op een nieuwe geslaagde editie. Tenminste als de weergoden ons wat gunstig zijn”, knipoogt An Ameloot.

Iedereen is welkom, als toeschouwer of als deelnemende loper. Oud-leerlingen werden aangeschreven en voor jonge ouders is het een uitgelezen mogelijkheid om met de school kennis te maken. (TVA)