Aya Zahafi van Kortrijk Sport Spurs: “Van mijn papa krijg ik tips, bijvoorbeeld over techniek”

Vorig weekend pakte de 14-jarige Aya Zahafi van Kortrijk Sport Spurs knap brons op de 100 meter bij de cadetten. Zaterdag staat de Lauwse opnieuw aan de start van de 100 meter en neemt ook het hoogspringen voor haar rekening.

Aya Zahafi is net aangesloten bij KKS en meteen maakte het jonge talent indruk op de 100 meter op het provinciaal kampioenschap op haar trainingspiste in Kortrijk. “Ik kwam naar Sportcentrum Wembley afgezakt om heel misschien de finale te lopen op de 100 meter”, vertelt Aya, studente economie en organisatie aan het Don Boscocollege in Kortrijk.

“Dat ik dan uiteindelijk op het podium mocht plaats nemen stemt me uitermate tevreden. Ik waagde me ook nog aan het kogelstoten. Met 6,99 meter was dat niet meteen een succes. Dat nummer had ik vooraf nog nooit gedaan, nu weet ik dat het niet meteen mijn ding zal worden. (lacht) Daags voordien stond het verspringen op mijn programma in Roeselare. Daar kwam een sprong van 4,16 meter uit de bus. Niet slecht, maar ik hoop nog veel beter te doen. Dat is wel een leuke discipline.”

Sprintnummers

“Dit weekend waag ik mij op de Beker van Vlaanderen in Brugge voor het eerst aan het hoogspringen. Die discipline oefende ik uiteraard al wel op training. Wat ik daar mag van verwachten, is moeilijk in te schatten. Op de 100 meter wil ik alvast mijn besttijd van 13”27 van vorig weekend graag scherper stellen. Dat zou ik graag elke wedstrijd opnieuw doen.”

“Bij KKS heb ik Wouter Decraene en Vanessa als trainers. Daar ga ik drie keer per week naartoe. Daarnaast ga ik ook nog eens met mijn papa lopen. Hij was vroeger een verdienstelijke atleet bij AZW (1’47”57 op de 800 meter). Van hem krijg ik heel veel tips mee zoals mijn techniek verbeteren. Hij helpt mij ook bij de opwarming voor een wedstrijd. Zonder zou het niet goed komen, denk ik. Ik wil mij in de toekomst vooral concentreren op de sprintnummers. Het zou ook leuk zijn mocht ik ook op de 400 meter een goed resultaat neerzetten”, besluit Aya Zahafi.