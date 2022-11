AVR-lopers voor eigen volk: “De CrossCup in Roeselare, dat is het hoogste niveau in België, hé”

Naar jaarlijkse gewoonte kijken ze bij KAVR uit naar de CrossCup van zondag in Roeselare. Bij de senioren zijn Mathias Hoornaert (22) en Saskia Vens (34) de beste plaatselijke deelnemers. Samen met trainer Willy Ligneel temperen ze echter de druk. “Dit is wel het allerhoogste niveau in België, hé.”

Hoofdtrainer Willy Ligneel (65) is sinds 1974 (!) bij Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare aangesloten. Haast dagelijks is Ligneel, die op de marathon een persoonlijk record van 2u21’45” heeft, in het Stedelijk Sportstadion terug te vinden. Op dinsdag- en donderdagavond worden zijn senioren en masters van de nodige intervalreeksen voorzien, onder hen ook Mathias Hoornaert en Saskia Vens. Zij nemen zondag deel aan de sterk bezette CrossCup in Roeselare, die geldt als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen.

Hoornaert (22) uit Rumbeke studeert lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan UGent. Momenteel zit hij in zijn tweede master en loopt hij stage in Sint-Niklaas bij Michel Geerinck, ook bekend als de trainer van profrenner Jasper Stuyven. “Ik zou later graag in de inspanningsfysiologie terechtkomen en duursporters begeleiden.”

Mathias sloot zich op 17-jarige leeftijd bij KAVR aan, nadat hij elf jaar bij KSV Rumbeke had gevoetbald. Als junior werd hij West-Vlaams kampioen veldlopen en op de 5.000 meter. Bij de senioren veroverde hij deze zomer provinciaal goud op de 10.000 meter. Als belofte behaalde hij ook brons op het BK veldlopen. Onlangs won hij in Waregem zijn eerste seniorencross en stelde hij in de Westlaanrun zijn PR op de 10 km scherper tot 31’32”.

Interieurarchitecte Saskia Vens (34) uit Roeselare mag zich ondanks haar jeugdige leeftijd al een van de ouderdomsdekens bij KAVR noemen. Zij sloot zich als 12-jarige, in het eerste middelbaar, bij de club aan. Intussen is Saskia getrouwd met ex-spurter Bjorn Clauw, met wie ze twee kindjes heeft: George (5) en Gaëlle (7). Op haar palmares prijken zilveren medailles op het PK veldlopen en de 3.000 meter van het PK piste. “En afgelopen zomer verbeterde ik mijn persoonlijke records op de 3.000 en 5.000 meter. (lacht) Ik verbeter met de jaren.”

Mathias en Saskia, hoe ervaren jullie de trainingen bij KAVR?

Saskia: “Ik kom alleen op dinsdag, omdat het anders moeilijk te combineren is met de kindjes. Voor intervaltrainingen zijn die trainingen erg handig. Je loopt in groepen en stimuleert elkaar om progressie te boeken.”

Mathias: “En ook al loop je verschillende tempo’s, je passeert elkaar voortdurend en bent iedereen onbewust aan het steunen.”

Saskia: “Ook als je iemand van de club op de wedstrijden tegenkomt, wens je elkaar veel succes. Dat motiveert, moet ik toegeven.”

Mathias: “Ik kom momenteel wel vooral op zaterdag, omdat ik tijdens de week op kot in Gent zit. Daar train ik vooral aan de Blaarmeersen en de Watersportbaan. Maar we zien elkaar veel op wedstrijden: het Roeselaars Loopcriterium, de crossen, af en toe de piste…”

“Voor ons is sfeer op CrossCup echt anders dan op andere cross”

Saskia: “Daar heb ik ook veel toerkes versleten, want ik heb eveneens in Gent gestudeerd. Toen stond het lopen wel op een lager pitje. Na de geboorte van de jongste heb ik de draad meteen opgepikt. Ik had er echt nood aan, voelde ik. Nood aan competitie ook. Lopen zonder competitie en alleen trainen om te trainen, dat kan ik precies niet.”

Hoe verloopt de combinatie met jullie gevuld leven?

Mathias: “Bij mij is het een hele planning om alles even goed te doen. Ik ben bezig aan mijn masterproef, loop stage in Sint-Niklaas en maak graag ook eens tijd vrij voor een sociaal leven. Ik moet dus creatief met mijn tijd omspringen, maar mits een goeie planning lukt dat wel.”

Saskia: “Bij ons is het echt puzzelen, want mijn man sport graag en onze kindjes hebben hun hobby’s. Vaak gaat de ene sporten en vertrekt de andere als de ene terug is. Maar het lukt. Het is een voordeel dat Bjorn ook een sportachtergrond heeft en begrijpt waarom dit mijn passie is. Hij is nu zelf naar triatlon overgeschakeld, maar gelukkig voor mij heel recreatief. (grijnst) Anders zou ik een streep door mijn loopambities mogen trekken.”

Hoe groot is de rol van jullie trainer bij KAVR, Willy Ligneel? In 2024 viert hij zowaar zijn gouden jubileum bij de club.

Mathias: “Willy is toch wel onmisbaar voor KAVR.”

Saskia: (knikt) “Hij maakt mijn schema’s. Op dinsdag loop ik met de club, maar daarnaast schrijft hij me ook voor de andere dagen duur, kilometers en tempo in detail voor. Ik volg zijn schema’s, want ik weet dat ik alleen dan progressie zal boeken.”

Mathias: “Het is ook een voordeel dat alles bij Willy heel persoonlijk opgesteld is. Ik hoor dat andere trainers bij andere clubs er gewoon gezamenlijke trainingen van maken. Willy doet dat niet.”

Saskia: “Als ik weet dat ik op een bepaalde dag minder tijd zal hebben, laat ik dat weten en dan houdt hij daar rekening mee.”

Mathias: “Willy is ook op heel veel wedstrijden aanwezig. Dat motiveert. We kunnen altijd op hem rekenen.”

Ook zondag op de CrossCup in Roeselare, een grote afspraak voor KAVR. Hoe hard leeft dit hier eigenlijk in werkelijkheid?

Mathias: “Elk jaar is het een doel om in die cross zo goed mogelijk te presteren. De sfeer is helemaal anders dan op andere crossen.”

Saskia: “Er zijn veel meer supporters en clubgenoten aanwezig om te helpen en aan te moedigen.”

Mathias: (lacht) “Dat hoor je als je aan het afzien bent.”

Saskia: (grijnst) “Zeker als het parcours er zo zwaar bij ligt als vorig jaar.”

Wanneer zijn jullie tevreden?

Mathias: “Dit is wel het hoogste niveau in België, hé. Ik zal tevreden zijn als ik weer een stap vooruit heb gezet in vergelijking met een jaar geleden en de kloof met de echte toppers in dit land wat kleiner heb kunnen maken.”

Willy: “Dat moet je elk jaar proberen, want alleen zo kan je als wedstrijdloper verbeteren.”

Mathias: “Vorig jaar maakte ik niet echt progressie, maar nu heb ik wel het gevoel dat ik een stap heb gezet. Ik hoop dus dat we dat zondag zullen merken.”

Saskia: “Voor mij is een plek in het midden van het pak realistischer. Als ik weet dat ik alles gegeven heb, zal ik een tevreden persoon zijn. Op den duur ken je de loopsters die ongeveer jouw niveau halen. Met hen kan ik me vergelijken. Als ik dan net iets beter dan hen presteer, ben ik tevreden. Ik heb er vrede mee, want met mijn gezin is het niet mogelijk om er meer uit te halen.”

Willy: (knikt) “Voor wat je maar traint, kan je niet klagen over je resultaten, Saskia. Kijk, als mijn lopers er een goed gevoel aan overhouden en een mooi resultaat volgens hun mogelijkheden behalen, ben ik tevreden.”

Mathias: “En dan zijn wij uiteraard ook tevreden.”

Saskia: “Klopt volledig.”