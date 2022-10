AVR-dames tweede in aflossingsmarathon Brussels Ekiden

In de aflossingsmarathon ‘Brussels Ekiden’ wisten de dames van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare de tweede plaats uit de brand te slepen.

De Roeselaarse ploeg kende een matige start en was op achtervolgen aangewezen. Beetje per beetje liepen zij naar de kop van de wedstrijd. Uiteindelijk bleef Exelsior Brussel onbereikbaar. De Brusselse ploeg won in 2 u. 41’43”, terwijl AVR (Evy Pieters, Saskia Vens, Lies Deruddere, Lien Goossens, Jana Vandepoele en Emma Boone) finishte in 2 u. 50’18”. De derde plaats ging naar het Waalse CSYD in 2 u. 54’08”.

Bij de mannen liep AVR (Noah Vanryckeghem, Kurt Vallé, Aaron Vanryckeghem, Mathias Hoornaert, Warre Bouckaert en Bart Lézy) naar een 13de plaats op 800 deelnemende ploegen. (FD)