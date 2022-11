AVMO klaar voor Kerstcorrida

Tweede Kerstdag staat in Tielt synoniem voor de Kerstcorrida. Die traditie werd de voorbije twee jaar verstoord door corona, maar dit jaar wordt op 26 december het centrum eindelijk opnieuw omgetoverd tot een selectief loopparcours waarbij genoten kan worden van de gezellige eindejaarssfeer.

“Eindelijk mogen we opnieuw de Kerstcorrida organiseren”, zegt Karel Cannaert, voorzitter van AV Molenland. “Twee jaar na elkaar gooide corona roet in het eten en dat was toch een harde noot om te kraken. In 2020 wisten we snel waar we aan toe waren en mochten we niets organiseren, maar vorig jaar was alles al tot in de puntjes voorbereid, toen we begin december, na de zoveelste coronagolf, genoodzaakt werden om alles af te gelasten. Dat was een zware domper, maar we zijn onmiddellijk beginnen vooruitkijken naar de volgende editie en die komt er nu dus eindelijk aan. Zolang ik aan het roer sta van AV Molenland zal het evenement blijven bestaan”, aldus Cannaert.

“Het enige probleem dat we dit jaar kenden, was het vinden van medewerkers om alles in goeie banen te leiden. Vroeger konden we rekenen op de medewerking van de Tieltse Chiro, maar de Tieltse tak van die jeugdbeweging werd ondertussen jammer genoeg opgedoekt. De zoektocht naar nieuwe medewerkers verliep nogal moeizaam, maar gelukkig waren de mensen van de harmonie ‘Vermaak na Arbeid’ en Chiro Meulebeke bereid om bij te springen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor.”

Minstens 1.000 lopers

Het is een algemeen gegeven dat de stratenlopen in onze regio de laatste jaren serieuze klappen hebben gekregen. Het aantal deelnemers daalt jaar na jaar, maar toch hoopt Karel op heel wat deelnemers op Tweede Kerstdag. “De Kerstcorrida is toch nog iets anders dan een gewone stratenloop. Het maakt deel uit van een groter gegeven, namelijk de Tieltse Kerstperiode. Ik hoop over alle wedstrijden heen op minstens duizend deelnemers. Ik merk in ieder geval dat de honger groot is bij de atleten, want al van begin oktober kreeg ik verschillende e-mails met de vraag of de wedstrijd dit jaar wel zou doorgaan.”

“Naast de traditionele wedstrijden over 5 en 10 kilometer zijn er ook jeugdwedstrijden. In tegenstelling tot de andere jaren lopen zij nu ook met een borstnummer en krijgen ze naast een medaille nu ook allemaal een naturaprijs. Voor de rest is het parcours ongewijzigd gebleven en kan er vooraf, maar ook op de dag zelf nog ingeschreven worden”, besluit Karel Cannaert. (GD)

Info: www.corridatielt.be.