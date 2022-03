AVI maakt zich op voor Brigandsloop: Op 34ste editie worden ca. 500 atleten verwacht in Ingelmunster

Nu de coronastorm even geluwd is, wordt bij de Ingelmunsterse atletiekclub AVI teruggegrepen naar de jaarlijkse activiteitenkalender en daar staat de Brigandsloop op, die steeds een 500-tal atleten naar Ingelmunster lokt. Het wordt de 34ste editie die haar beslag krijgt op zaterdag 26 maart.

Het kloppend hart van deze Brigandsloop wordt het sportcentrum in de Bollewerpstraat, waar ook de aankomst gelegen is van de diverse reeksen. Voor deze 34ste editie ziet het programma er als volgt uit: om 13.45 uur is er een jeugdloop 400 meter voor kinderen geboren tussen 2013 en 2015 en een jeugdloop over 600 meter voor jeugd geboren tussen 2010 en 2012. Om 14.15 uur wordt dan het startschot gegeven van de jogging over 3 en 6 km; het koninginnenstuk wordt de prestatieloop over 11,5 km.

Zowel de jogging als de prestatieloop staat open voor heren en dames, aangeslotenen en niet-aangeslotenen. Voor elk onderdeel kan de dag zelf of vooraf ingeschreven worden. Het vooraf inschrijven kan uiterlijk tot zaterdag 19 maart op www.brigandsloop.be of via mail naar avi.ingelmunster@skynet.be. Voor meer info kan men ook terecht bij Willy Ducessoye op 051 30 78 72.

Straten afgesloten

Om alles veilig te laten verlopen, zal op zaterdag 26 maart een aantal straten afgesloten zijn voor alle verkeer tussen 13.45 en 17 uur. Het gaat om een deel van de Bollewerpstraat, de Oostrozebekestraat vanaf de Schoolstraat tot aan de Nijverheidsstraat, de Stationsstraat vanaf de inrit van de parking op het Marktplein tot aan het kanaal. Ook de Nijverheidsstraat wordt afgesloten vanaf het kanaal tot juist na de Mandelstraat en ten slotte ook de Trakelweg tussen de Nijverheidsstraat en de Stationstraat. Van 13.45 tot 17 uur is de Gravinnestraat tijdelijk een eenrichtingsstraat. Vanuit de Schoolstraat kan je enkel richting de Bruggestraat rijden. (CLY)