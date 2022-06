AV Molenland sterkste West-Vlaamse club op BK atletiek voor masters

Op de tweede dag van het Belgisch kampioenschap atletiek voor masters in Brugge kwamen zo’n 350 atleten op de verschillende disciplines in actie en was AV Molenland in onze provincie de grootste slokop wat betreft de gouden medailles, met maar liefst vijf nationale kampioenen. Men werd zo over de twee dagen de sterkste West-Vlaamse club op het BK.

AV Molenland kende succes met een eerste plaats voor Gunther Vanhoutte (M45) op de 800 meter. De 48-jarige Meulebekenaar finishte in 2:06’10”. Gilbert Devoldere ging het snelst op de 2.000 meter steeplechase in 9:27’48”. Bij de dames uit die club uit Tielt ging het goud op de 400 meter naar Nathalie D’Hondt (M45) in 1:09’84”. Charlotte Haspeslagh (M60) toonde haar vorm op de 400 meter en liep naar goud in 1:14’88”. In diezelfde leeftijdscategorie was er binnen AV Molenland een nationale titel in het speerwerpen voor Christa Geerolf met 14m45.

Na twee uitgeweken te zijn naar september, werd het BK voor masters opnieuw in juni georganiseerd. Atletiek Zuid-West leidde na de eerste dag met zes nationale titels, maar kende de tweede dag minder succes in vergelijking met zaterdag. Er waren diverse ereplaatsen en één keer een gouden medaille. Die ging naar Lieselot Bossuyt (M40) op de 1.500 meter in 4:50’49”.

Tom Casteele (Kortrijk Sport Atletiek) toonde zich het sterkt op de 3000 meter steeplechase in 10:17’55”. Opvallend was dat zijn clubgenote de welbekende Veerle Dejaeghere voor de gelegenheid deelnam aan het verspringen en met een sprong van 4m03 goed was voor een bronzen medaille. Haar zus Sabine Dejaeghere toonde zich het sterkst in de M45 met goud op de 1500 meter in 5:35’67”.

Voor Flanders AC uit Ieper kwamen toch een mooi aantal atleten aan de start. Jan Carly (M40) en Steven Snauwaert (M35) waren goed voor respectievelijk goud op de 400 meter horden (1:02’00”) en het kogelstoten (12m01). Jan Becue (M60) liep voor MAC Westhoek naar het goud op de 800 meter (2:31’81”).

Frans Ameel bezorgde Hermes Oostende een gouden medaille in M75 op de 200 meter in 34’63”. In diezelfde leeftijdscategorie was er tevens een eerste plaats voor Lucien Neirynck op de 100 meter in 15’60”. Erik Leyseele (AC Beernem) vulde zijn reeds dik gevulde palmares bij de masters aan met bij de M70 een gouden medaille op de 800 meter. Op de 200 meter gaf hij forfait. Zijn clubgenote Sofie Schoenmaeckers was bij de M35 goed voor een nationale titel in het speerwerpen. (ACR)