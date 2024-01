AV Molenland scoort op PK indoor

AV Molenland was met 24 atleten heel goed vertegenwoordigd op het West-Vlaams kampioenschap indoor atletiek in Gent en bracht maar liefst 15 medailles mee naar Tielt.

Vijf atleten kroonden zich tot West-Vlaams kampioen. Mattis Tanghe won de 400 meter bij de senioren mannen in een nieuw persoonlijk record van 48”31 en daarmee is hij nu de snelste Belg van het moment. Nog op de 400 meter pakten de broers Tiago en Telmo Dekie eveneens goud. Brian Defour won met een prachtige 1m76 het hoogspringen bij de cadetten jongens en verbeterde het clubrecord met maar liefst 15 centimeter. Tibe Vandekerckhove won het polsstokspringen bij de senioren mannen met een sprong over 4m10. Op de foto zie je het podium van de 400 meter cadetten jongens met Telmo Dekie als winnaar. (GD/foto GD)