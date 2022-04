AV Molenland presteert sterk op PK atletiek

Op het West-Vlaams kampioenschap atletiek zijn de atleten van AV Molenland afgelopen weekend heel sterk voor de dag gekomen. Maar liefst veertien medailles brachten ze mee naar Tielt. Drie atleten slaagden erin zich te kronen tot provinciaal kampioen: Misha Declerck op de 5000m bij de senioren heren, Hanne Claus op de 400m bij de senioren vrouwen en Tiago Dekie op de 400m bij de cadetten jongens.

Het Provinciaal kampioenschap is traditioneel een van de eerste wedstrijden van het zomerseizoen en voor veel atleten is dit het ideale moment om de conditie al eens te testen. De atleten van AV Molenland maakten alvast een heel goeie beurt, want met drie gouden, twee zilveren en negen bronzen medailles deden ze het uitstekend.

De onvermoeibare Misha Declerck (40) gaf als master alle senioren het nakijken op de 5000m. Hij pakte de titel in een tijd van 15.27.38. “De eerste ronden heb ik wat afgewacht en daarna ben ik geleidelijk opgeschoven”, zegt hij. “Uiteindelijk heb ik behoorlijk snel de kop genomen en slaagde ik erin om, ondanks de strakke wind, een mooi tempo aan te houden.” De tegenstand kwam vooral van Florens Maricau (KKS) en Henk Vandermeersch (AVR), die vlot bleven meedraaien in het spoor van de Aartrijkenaar. bleven echter vlot meedraaien in mijn spoor. “Op twee ronden van de finish plaatste ik een versnelling waardoor ik een gaatje had op mijn achtervolgers. Die voorsprong behield ik tot op de finish en zo haalde ik de titel binnen.” Een heel knappe prestatie, waar Declerck terecht heel trots op is. “Het schenkt natuurlijk heel veel voldoening dat ik hier allemaal jongere atleten klop, maar ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen dat meeste West-Vlaamse toppers hier niet aan de start stonden”. De afgelopen jaren focuste Declerck vooral op de 1500m, maar dit jaar heeft hij andere doelstellingen. “Ik mik erop om mijn persoonlijke records op de 3000m (8.23.68) en op de 5000m (15.05.73) deze zomer aan te scherpen”.

Comeback van Hanne Claus

Hanne Claus (23) zorgde met een tijd van 1.00.26 op de 400m voor een tweede gouden plak bij de senioren.De Ardooise, die de afgelopen jaren faam maakte op de 100m en de 200m, had nochtans een half jaar geleden haar afscheid van de atletiek aangekondigd. Toch bleef de Ardooise verder trainen, maar de sprinttrainingen maakten nu plaats voor uithoudingswerk. “Deze wedstrijd op het PK beschouw ik weldegelijk als een comeback, maar ik focus niet langer op de korte sprint. Tot begin juni zal ik enkel wedstrijden over 400m lopen om daarna over te schakelen op de 800m. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging, die ik met veel plezier aanga.” Haar comeback leverde haar alvast meteen een zoveelste West-Vlaamse titel op. “Die titel is leuk meegenomen, maar eigenlijk was ik wel wat ontgoocheld over mijn tijd. Nu ja, de felle wind in de laatste rechte lijn heeft me allicht wat tijd gekost en natuurlijk speelt het feit dat ik de laatste twee jaar geen wedstrijd gelopen heb, ook mee”, besluit ze.

Sterke Tiago Dekie op 400m

De cadetten en de scholieren zorgden voor het grootste deel van de Tieltse medailles en dat is alleen maar positief met het oog op de toekomst. De grote uitblinker was wel Tiago Dekie (13), die als eerstejaars cadet de West-Vlaamse titel pakte op de 400m in een scherpe tijd van 55.12. “Ik had deze winter al eens een indoorwedstrijd over die afstand gelopen en toen klokte ik 57.96”, aldus de Egemnaar. “Ik hoopte vandaag onder de 57 seconden te duiken, maar een tijd van 55.12 had ik nooit durven dromen. Dat ik hiermee de West-Vlaamse titel pak, maakt het allemaal nog veel mooier. Eindelijk heb ik nu ook een West-Vlaams schildje”, gaat hij verder. Met zijn prestatie staat Tiago momenteel op de zesde plaats in België. “Met mijn tijd doe ik een stuk beter dan mijn papa bij zijn debuut op de 400m en dat betekent toch iets voor mij. Ik denk trouwens dat ik nog een stuk sneller kan, want eigenlijk train ik nauwelijks voor atletiek.” De rijzige tiener speelt namelijk ook voetbal bij KM Torhout, waar hij in de spits staat. “Momenteel zijn beide sporten nog goed met elkaar te combineren en gelukkig hoef ik nog niet te kiezen, want ik vind beide heel leuk.

Overige medailles

Lonneke Callens zorgde bij de cadetten meisjes voor tweemaal zilver. Op de 300mH liep ze 49.39 en op de 800m klokte ze een zeer fraaie 2.29.63. Vier cadetten behaalden ook een bronzen medaille: Joren Van Daele (4.45.12 op de 1500m), Obe Vandekerckhove (33m30 in het discuswerpen), Bente Vandekerckhove (1m55 in het hoogspringen) en Jorun Claus (4m71 in het verspringen). Margot Tanghe zorgde met brons op de 800m in 2.34.42 voor de enige medaille bij de scholieren. Tibe Vandekerckhove mocht bij de junioren jongens twee keer op het podium. Zowel in het speerwerpen (35m16) als in het hoogspringen (1m65) behaalde hij tweemaal brons. Bij de senioren tenslotte behaalden ook Mattis Tanghe (23.35 op de 200m) en Jarne Deprez (40m87 in het speerwerpen) een bronzen medaille.