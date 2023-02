AV Molenland bundelt de krachten met Reuzenhuis voor nieuwe Start to Run

AV Molenland en het Reuzenhuis bieden straks samen een nieuwe Start to Run-lessenreeks aan voor beginnende lopers.

De loopmomenten worden voor het eerst afgestemd op de Reuzenrun van Freinetschool het Reuzenhuis, zodat lopers zich op het einde van de reeks kunnen bewijzen op de wedstrijd van vijf kilometer.

“Door de samenwerking vormt de reeks de perfecte voorbereiding op de Reuzenrun, die na enkele jaren afwezigheid terug plaatsvindt op 30 april 2023″, aldus Karel Cannaert van AV Molenland. “Bij de vorige edities van onze Start to Run begon de eerste les pas halfweg maart, maar aangezien we tien weken nodig hebben om de reeks af te werken, gaan we dit keer van start op dinsdag 14 februari. Zo valt de grote test van de Start to Run samen met de 5 km-wedstrijd van de Reuzenrun.”

Wie inschrijft voor de reeks betaalt 25 euro en krijgt daarvoor elke dinsdag- en donderdagavond een begeleid loopmoment op de atletiekpiste van Tielt. De deelname aan de Reuzenrun is inbegrepen in de prijs. Geïnteresseerden kunnen terecht op 0474 78 81 73 of karel.cannaert@skynet.be. (SV)