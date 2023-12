AV Jabbeke scoort dankzij jeugdopleiding op BK veldlopen

Hermes Club Oostende heeft in Jabbeke een afdeling waar vooral de jeugd actief is. Op het BK veldlopen in Hulshout behaalde de club knappe prestaties. Scholier Willem Renders won goud. Zilver was er voor kadet Roel Damman en pupil Jérome Doom.

De drie jongeren doen het zowel op de piste als in de cross goed, vooral op de langere afstanden. Ze toonden eerder dit jaar al wat ze in hun mars hebben. Willem Renders uit De Haan werd in februari nationaal kampioen bij de eerstejaarsscholieren, nadat hij dat eerder als tweedejaarskadet was. Roel Damman uit Stalhille behaalde toen goud bij de eerstejaarskadetten. Jérome Doom uit Jabbeke was de sterkste pupil in het CrossCup Criterium.

Dat zij met zijn drieën op het BK opnieuw goed presteerden, is een pluim voor de werking van AV-Jabbeke. “We zijn bijzonder trots dat we voor een kleine club met zo’n 180 leden drie podiumplaatsen konden behalen”, zegt trainer Bram Damman. “We proberen zoveel mogelijk in te zetten op onze jeugdwerking. Veel volwassenen zijn er niet. Ouder dan zestien zijn er dat misschien een twintigtal. De andere atleten zijn jonger. Vanaf het tweede leerjaar is er bij de benjamins vooral een goede instroom. We proberen de jongeren ook zoveel mogelijk te stimuleren om aan wedstrijden mee te doen, al is dat geen verplichting.”

Nieuwe accommodatie

Bij AV-Jabbeke doet men alle atletiekdisciplines. Wekelijks zijn er trainingen op de sintelpiste nabij het Bogaertstadion, waar ook het clublokaal is gevestigd. “Een polsstokstand hebben we niet. Maar we zijn alvast uiterst blij dat onze accommodatie vernieuwd wordt”, aldus Bram Damman. “Volgend jaar starten de werkzaamheden aan de vernieuwde piste in kunststof en aan de spring- en werpstand. Dat kan onze trainingen alleen maar bevorderen.”

Nu zondag 3 december organiseert HC Oostende Jabbeke de eerste Drie Zwanencross, nabij het Vrijetijdscentrum in Vlamingveld in Jabbeke. Inschrijven kan via atletiek.nu. (ACR)