Aurèle Vandeputte overleeft reeksen 800 meter niet op EK in München

Op het EK atletiek in München overleefde Oostkampenaar Aurèle Vandeputte de reeksen van de 800 meter niet.

Er kwamen ook nog andere Belgen in actie. Eliott Crestan heeft zich geplaatst voor de finale van de 800 meter. Tibo De Smet haalde het niet.

De Smet liep in de eerste halve finale naar 1:49.10, goed voor de zesde plaats. Crestan klokte in de tweede en laatste halve finale 1:47.13 en legde daarmee beslag op de vijfde plaats. De drie snelste lopers in beide halve finales plaatsten zich voor de finale, net als de twee snelste verliezende tijden over alle halve finales heen. Crestan stootte op deze manier door met de laatste verliezende tijd. De strijd om de medailles staat zondag (omstreeks 19u40) op het programma. De 23-jarige Crestan heeft op de 800 meter een persoonlijk record van 1:44.84. De 23-jarige De Smet liep de afstand in een toptijd van 1:44.89. Het Belgische record (1:43.86) staat al sinds 1976 op naam van atletiekgrootheid Ivo Van Damme.