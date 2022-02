Aurèle Vandeputte loopt absolute toptijd op de 800m en plaatst zich voor het WK indoor in Belgrado

Op het Belgisch kampioenschap indoor heeft Aurèle Vandeputte (26) zaterdag voor een absolute topprestatie gezorgd. De Oostkampenaar liep op de 800m naar een zilveren medaille en vooral een duizelingwekkend nieuw persoonlijk record van 1.46.49. Met die tijd plaatst hij zich ook voor het WK indoor dat van 18 tot 20 maart in Belgrado wordt georganiseerd. “Dit was een wedstrijd zoals het moet zijn”, klinkt het.

Met knappe internationale overwinningen in Manchester en Ostrava had Aurèle Vandeputte de afgelopen maanden al heel wat mooie dingen laten zien. Jammer genoeg lieten de tempomakers het in die wedstrijden volledig afweten en moest de atleet van Houtland AC telkens de wedstrijd zelf in handen nemen. Desondanks liet hij in Ostrava een mooi persoonlijk record van 1.47.41 optekenen, maar het gevoel bleef dat er nog heel wat meer in zat. Het was gewoon wachten op de ideale wedstrijd.

Die perfecte wedstrijd kreeg Vandeputte zaterdag op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve. Clubmakker Timon Inghelbrecht zorgde voor een ideaal tempo tijdens de eerste wedstrijdhelft en daarna beet Vandeputte zich vast in het spoor van favoriet Eliott Crestan. “Normaal heeft Crestan in de laatste 200m telkens een splijtende versnelling in huis die moeilijk te beantwoorden is. Vandaag moest ik echter geen echt kloofje laten en kon ik hem tot op het einde behoorlijk goed volgen”, aldus de Houtlander.

WK limiet

Voor de overwinning en de bijhorende nationale titel kwam Vandeputte nog nipt te kort, maar de vreugde was er niet minder om. De klok bleef voor de Oostkampenaar immers stilstaan op 1.46.49, een verpulvering van zijn persoonlijk record. Bovendien plaatst hij zich hiermee voor het WK indoor van volgende maand in Belgrado. “De vorm is uitstekend en ik wist dat zo’n snelle tijd erin zat, maar dan moest ik echt wel een perfecte wedstrijd hebben. Die heb ik vandaag gekregen”, gaat hij verder.

Vorig jaar plaatste Vandeputte zich al voor het EK indoor en nu volgt dus het WK indoor in Belgrado. “Over ambities en verwachtingen voor dat WK wil ik me niet uitspreken. Ik wou deze winter gewoon zo snel mogelijk lopen. Dit heeft nu geresulteerd in de WK-limiet, wat prachtig is. Ik ga nu gewoon eventjes genieten van deze prestatie en dan zien we wel verder in Belgrado”, besluit hij.

(GD)