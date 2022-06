Aurèle Vandeputte flirt met minima voor deelname WK

Aurèle Vandeputte, de atleet van Houtland AC, is vrijdag vijfde geëindigd op de 800 meter tijdens een atletiekmeeting in het Franse Straatsburg. De 27-jarige Oostkampenaar liep de twee ronden in 1’45”50 of 30/100ste van het minimum dat vereist in voor deelname aan het WK in Eugene, Oregon in de VS van 15 tot 24 juli.

Vandeputte moest op Franse bodem rekening houden met een sterk deelnemersveld en moest in de laatste rechte lijn naar de finish enkele plaatsen vrijgeven. Zijn tijd is wel de snelste Belgische chrono van het jaar en een bevestiging van de EK-limiet die hij vorig jaar reeds behaalde.

Dat EK vindt plaats in München van 15 tot 21 augustus. Lukt het Aurèle niet om zich in de gevraagde tijd voor de wereldkampioenschappen te kwalificeren, met en deadline op 26 juni, dan mag hij nog hopen om dit via de wereldranglijst te doen. De eerste 48 kunnen een ticket boeken voor de VS. Met zijn prestaties van de voorbije maanden staat Vandeputte momenteel op plaats 48. (ACR)