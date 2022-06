Atletiekvereniging Zuid-West boekt succes op BK voor de masters

Op de eerste dag van het Belgisch kampioenschap atletiek voor de masters in Brugge was Atletiekvereniging Zuid-West onder een stralende zon goed voor enkele nationale titels, met onder ander twee keer goud op de lange afstand.

Filiep Vanhonacker (M40) kroonde zich al bij al gemakkelijk tot kampioen op de 5000 meter, in 15:37’73”. Stijn Fincioen en Alexander Diaz Rodriguez behoorden op die afstand bij de organiserende club Olympic Brugge tot de favorieten, maar beiden kampten met een blessure en haakten af.

“Ik dacht dat we een spannende strijd zouden hebben, maar toen zij zich beiden uitschreven werd ik de loper met de sterkste tijd”, vertelt Vanhonacker, vorig jaar ook kampioen in M35 op de 5000 en de 10 km. “Ik zocht meteen een tempo op dat voor mij goed was. Ze lieten mij gaan en zo kon ik het solo uitlopen. Dit is alvast een goede voorbereiding op de Nacht van Vlaanderen in Torhout, waar ik aan de halve marathon meedoe. Daarna gaat het via het BK 10 km op de weg richting de marathon in Eindhoven.”

De masters van Zuid-West promoveerden onlangs naar de hoogste afdeling en dat was ook aan de prestaties in Brugge te zien. Waregemnaar Hans Omey (M35) liep naar goud op de 1500 meter (52’65”). Kaatje Vanhonacker (M40) was met 1m36 goed voor de eerste plaats in het hoogspringen. Bieke Masselis was de snelste op de 200 meter in 27’50”. En ook op de 100 meter was zij goed voor de snelste tijd: 13’52”. Wendy Ovaere deed haar dat op die sprintafstand na bij de M35 in 26’64”.

Bij Olympic Brugge ging door het ontbreken van Diaz Rodriguez en Fincioen de aandacht naar de andere atleten. Roland Somers was goed voor de nationale titel M75 in het speerwerpen met 27’74”. Een niet zo’n goed resultaat en dat besefte hij ook. “Het verliep niet naar wens, nadat het tijdens de opwarming toch beter ging. De plaats waar we moesten gooien was niet zo goed. Ik had liever aan de overzijde gestaan, met de wind tegen”, aldus de 77-jarige senior uit Oostkamp. Goud was er verder bij OB voor Veronique Tanghe (M50) op de 200 meter in 30’62”. Chantal Maus (M50) won het kogelstoten met een worp van 9m80.

Verder liep Sabine Dejaeghere (M55) de 5000 meter in 19:51’54” en bezorgde haar club uit Roeselare hiermee een gouden medaille. Een plaats op het hoogste schavotje was er voor haar clubgenoot Gilbert Walraedt in de categorie +60. Met 4:58’83 zette zij de snelste tijd neer op de 1500 meter.

Voor AV Molenland, in Brugge met 15 atleten het hoogst vertegenwoordigd, gingen er Belgische titels naar Gunther Vanhoutte (M45) op de 400 meter in 55’83” en Charlotte Haspeslagh (M60) op de 200 meter. Kristien Oplinies (M65) bezorgde haar club Flanders uit Ieper een gouden plak op de 100 en 200 meter in respectievelijk 14’99 en 32’36.

Wouter Decraene (Kortrijk Sport Atletiek) ging in M35 op de 110 meter horden met de eerste plaats aan de haal, in 16’68. Ook met de polsstok sprong hij het hoogst, 3m80. Erik Leyseele (AC Beernem) tenslotte was goed voor de titel M70 op de 1500 en de 5000 meter. In een nog oudere categorie M75 ging het goud op de 5000 meter naar Dirk Beeuwsaert in 21: 02’99.

(ACR)