Atletiekvereniging FLAC Roeselare wil dit jaar een versnelling hoger schakelen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van atletiekvereniging FLAC Roeselare gaf de bestuursploeg rond voorzitter Filip Hoorne een blik op de toekomst. Zo wil men al in 2023 met zijn competitieve jeugd meer op het wedstrijdtoneel verschijnen. Vandaar dat Tim Couwelier onlangs werd aangesteld als jeugdcoördinator.

“Als we kort terugblikken op 2022 was die voor onze afdeling zeker niet slecht”, opent voorzitter Filip Hoorne. “Vooreerst werd onze werking in Roeselare uitgebreid tot nu net geen 110 actieve leden. Die splitsen wij zelf uit in twee onderdelen, namelijk de jeugd tot 16 jaar in de jeugdwerking en de overigen in de volwassenenwerking.”

Krak Kristien Oplinus

Daarbij ligt toch wel een belangrijk accent op het sociale in combinatie met de sportieve resultaten. Daar was het zeker niet slecht met natuurlijk ‘onze Krak’ Kristien Oplinus als uitschieter. In haar categorie haalde ze naast de vele provinciale, Vlaamse en nationale titels ook twee wereldtitels bij de masters in Finland en dat op de 4×100 en de 4×400 meter.

“Ook op provinciaal niveau haalden we diverse medailles binnen met Victor Samyn, Seppe Gotelaere, Leon Samyn en Jean Lambert. Deze prachtprestatie herhalen zal voor hen niet simpel zijn, maar wie weet komen er andere talenten naar boven op wedstrijdniveau. Daar rekenen we toch stiekem op.”

Overgangsjaar

Jeugdcoördinator Tim Couwelier zag 2022 dan weer als een overgangsjaar. Nu wil hij met een enthousiaste bende medewerkers verdere stappen voorwaarts zetten.

“Om te beginnen zullen we doorgedreven inzetten op nog meer naambekendheid, maar ook het verder aanwerven van nieuwe leden. Belangrijk daarbij zal terug onze ‘Start to run’ zijn die op 13 maart start voor 10 sessies. Voorinschrijven kunnen nu trouwens al via onze website.”

Langetermijnontwikkeling

“Verder willen we opnieuw actiever verschijnen op het wedstrijdtoneel, zowel outdoor als indoor. In het bijzonder bij de jeugd willen we voldoende vroeg atleten van het wedstrijdgebeuren kunnen laten genieten om er later de vruchten van te plukken.”

“We zetten evenwel in op de langetermijnontwikkeling van de atleten, zodat ze zonder te veel druk van alles kunnen proeven, niet te jong uitgeblust afhaken, en jarenlang in club en sport actief kunnen blijven. Daarbij willen we nauw samenwerken met de vijf andere provinciale kernen van FLAC. Zoals je merkt, zijn we met onze club opnieuw op alle vlakken aan het groeien, en dat is een toffe uitdaging.” (SBR)