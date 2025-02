Atletiekvereniging ABAV zet atleten weg- en pistecriterium in de bloemetjes

De Brugse atletiekvereniging ABAV organiseerde zaterdag een nieuwjaarsreceptie in bijzijn van sportschepen Olivier Strubbe, waarbij men nog eens kon terugblikken op het voorbije seizoen en men de leden huldigde die meededen aan het weg- en pistecriterium. Zij die minimum drie wedstrijden liepen, kwamen in aanmerking voor een prijs. Per wedstrijd vielen er punten te verdienen. Bij de jeugd werden Nuada Deman en Eyra Nuytinck eerste. Bij de volwassenen werd de lijst aangevoerd door Kimberly Thyssen. Er was ook een extra prijs voor de leden die op kampioenschappen een podiumplaats bereikten. Luc De Ketelaere was een van hen met een Belgische titel op de 10 km en de marathon in de leeftijdscategorie +60. (ACR/ foto ACR)