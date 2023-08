Atletiekpiste van Sportspoor het decor voor start en aankomst van eerste ‘5 mijl van Wevelgem’ op 15 augustus

De prachtige atletiekpiste van het Sportspoor vormt het decor voor de start en aankomst van de eerste ‘5 mijl van Wevelgem’ op 15 augustus. “We hebben een omloop van ongeveer twee kilometer uitgetekend”, zegt organisator Lies Deruddere. “Heel gevarieerd, over verharde en onverharde wegen. Ook de afstand is voor iedereen haalbaar, vijf mijl is ongeveer acht kilometer.”

Er zijn verschillende reeksen die elkaar op dinsdag 15 augustus snel opvolgen. Vanaf 14 uur is het aan de jeugd vanaf 6 jaar. Om 15 uur start dan de 5 mijl en die is open voor alle leeftijden vanaf 12 jaar.

Inschrijven kost 10 euro en kan nog de dag zelf. “Naast het plezier van de sportieve prestatie neem je ook een goedgevulde goodiebag mee naar huis”, aldus nog Lies, die hoopt op zo’n honderd deelnemers voor deze eerste 5 mijl van Wevelgem.

“Met je ingeleverd borstnummer neem je ook deel aan onze tombola. En is lopen niet je ding, dan kan je komen genieten op ons zonneterras.”

Alle info te bekomen op www.5mijlvanwevelgem.be.