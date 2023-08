Atletiekpiste krijgt grondige renovatie

De gemeente Hooglede diende een dossier in bij Sport Vlaanderen om de atletiekpiste nabij Groep Gidts (Dominiek Savio) grondig onder handen te nemen. “Sinds 1999 staat de gemeente zelf in voor het beheer van de sportinfrastructuur op het domein van Dominiek Savio, waaronder dus ook de atletiekpiste van 400 meter. Door het intensieve gebruik was er frequent onderhoud nodig want er waren veel oneffenheden en wielsporen merkbaar. Ook de drainage van het oppervlaktewater zorgde voor problemen, waardoor het water op de piste bleef staan”, klinkt het bij de gemeente. Het dossier werd op 27 juli goedgekeurd. Voor de renovatie van de atletiekpiste waarvan de totale kostprijs geraamd wordt op 434.495,85 euro, wordt een subsidie van 260.697,51 euro voorzien. (EVG)