Atletiekclub KAVR Roeselare zet Alexander Doom in de bloemetjes

Zaterdagvoormiddag werd op het Sportstadion in Roeselare door zijn atletiekclub KAVR Roeselare hulde gebracht aan hun Wereldkampioen 4×400 meter estafetteploeg indoor Alexander Doom.

De allerkleinsten verrasten hem met allerlei tekeningen, voorzitster Veerle Vandekerckhove had ook een cadeau bij. “Vorig jaar was eigenlijk al onbeschrijflijk met mijn vierde plaats op de Olympische spelen, nu overtreft alles natuurlijk met deze Wereldtitel. Dit zorgde voor een hectische week maar vandaag wilde ik absoluut terug training geven aan de clubleden in het meerkamp. Maandag vertrek ik dan voor drie weken naar Cyprus op stage ter voorbereiding op de Europese en Wereldkampioenschappen deze zomer.”

Eén van zijn trainingsgasten zaterdag was de 20-jarige Iben Degryse. “Ik ken Alexander al van kleinsaf. Eerst trainde ik onder zijn pa Christ en zo leerde ik beter zijn familie kennen. Toen zijn papa twee jaar geleden stopte nam Alexander de trainingen over. Eén keer per week is hij normaliter hier op het Sportpark, voor tijdens de week krijg ik een schema mee. Het was dan ook niet meer dan normaal dat ik zaterdag voor de tv zat toen zijn wedstrijd eraan kwam. Werkelijk, hij liep een schitterende 400 meter en lag zeker mee aan de basis van de eindwinst. Ondanks zijn wereldtitel blijft Alexander een gewone jongen en dat siert hem.” (Stefaan Bogaerts – foto Stefaan Bogaerts)