Atletiek Vlaanderen publiceert veelbesproken elitelijst voor 2025: ook West-Vlamingen in hoogste A1-categorie

Atletiek Vlaanderen heeft zijn lijst van eliteatleten voor 2025 gepubliceerd. Over die lijst en de bijbehorende ondersteuning ontstond in oktober en november heel wat commotie.

Vijftien atleten zijn ondergebracht in de A1-categorie, de hoogste ondersteuningscategorie van Atletiek Vlaanderen. Bij de vrouwen gaat het om Noor Vidts, Helena Ponette, Imke Vervaet en Camille Laus. De mannen zijn met meer: Alexander Doom, Bashir Abdi, Ben Broeders, Isaac Kimeli, Jochem Vermeulen, Michael Obasuyi, Pieter Sisk, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel en Tibo De Smet.

Atleten in de A1-categorie hebben recht op alle beschikbare ondersteuning, los van de vraag of ze ervoor kiezen om in Gent te gaan trainen of in eigen omgeving te blijven: federale stages in de winter en het voorjaar, extra stages per disciplinegroep, extra stages in functie van de aflossingen, een precamp voor het WK in Tokio in september, screenings, arts, kinesist, diëtist, psycholoog, masseur en gebruik van de Topsporthal in Gent. Voor de trainers ligt het anders. Zij moeten deelname aan trainingsstages gedeeltelijk zelf betalen.