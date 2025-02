Atlete Rani Vincke: “Ik voel me sterker dan ooit”

Voor Rani Vincke (24) belooft het een zeer boeiend atletiekseizoen te worden. Onlangs won ze goud op het Vlaams kampioenschap, maar de Gistelse olympiër mikt op meer.

Tijdens het Vlaams kampioenschap behaalde Rani Vincke (24) goud op de 60 meter. Opvallend was dat ze deze titel deelde met Janie De Naeyer, aangezien beide dames exact dezelfde tijd liepen (7”381). “Mijn tijd in de reeksen was wel ietsje beter (7”34)”, lacht Vincke. “Ach, iedereen wil winnen en iedereen doet z’n best. Van rivaliteit is geen sprake. Maar eerlijk gezegd had ik voor mezelf meer verwacht. Mijn tijd in de reeksen was een evenaring van mijn persoonlijke beste tijd (PB) en ik wil die tijd absoluut verbeteren. Alles moet dan ook goed zitten. Afgelopen weekend op de World Athletics Tour in Gent kwam ik al tot 7”32. Een verbetering met 2 honderdsten, een achtste plek op de Belgische ranking aller tijden en weer een stap in de goede richting. Ik besef dat mijn start niet agressief genoeg is, ik duw aanvankelijk niet genoeg en schiet iets te traag uit de startblokken.”

“Mijn topsnelheid en de laatste dertig meter zijn wel goed, maar de eerste dertig meter kunnen beter. Ik voel me sterker en sneller dan ooit, en mijn topsnelheid in de winter was nog nooit zo hoog. Zo’n PB komt niet op bestelling, maar ik ken mijn werkpunten. Ik wil absoluut presteren, daarom doe ik ook aan topsport.”

Naast het streven naar een nieuw persoonlijk record mikt Rani Vincke ook op deelname aan het wereldkampioenschap voor universitairen (FISU World University Games) in juli in Duitsland, en de World Relays met de aflossingsploeg in Guangzhou in mei. Voor de masterstudente Stedenbouw en Ruimtelijke ordening ligt dus een boeiend jaar in het verschiet.

Winterstage in Tenerife

Vincke heeft alvast een goede winterstage achter de rug in het Spaanse Tenerife. “Het is intussen een vaste afspraak, al voor de vierde keer trok ik naar Spanje. Dit gebeurt op voorzet van m’n coach Patrick Himschoot. Als hij zou zeggen dat we naar Blankenberge gaan voor stage, dan doe ik dat ook. Toen we in Tenerife waren, vroor het in België. Door in de warmte te trainen, was er minder belasting voor de spieren.”

Vincke wisselde intussen ook van club, namelijk van KAA Gent naar Olympic Essenbeek Halle. “Een kwestie van praktische afspraken. Ook de meeste atleten die met coach Patrick samenwerken, zijn bij OEH actief.” (TVA)